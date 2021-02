A inceput vaccinarea in fotbalul romanesc. Cine sunt primii oameni imunizati

Luni, la centrul de vaccinare s-au prezentat deja primii membri ai staff-urilor primei reprezentative si ai nationalei U21, dar si un fotbalist de la "tineret".Antrenorul secund al primei reprezentative, Nicolae Dica , preparatorul fizic Horatiu Baciu, tricolorul U21 Denis Harut si membrii staff-ului U21, Razvan Rotaru - antrenor secund, Iulian Otelea - team manager si Catalin Popescu - ofiter de presa au fost printre primii imunizati.Campania de vaccinare va continua in urmatoarele zile si cu alti fotbalisti si membri ai staff-urilor, in functie de programarea realizata. Nationala "A" si cea U21 vor disputa in martie sase partide oficiale importante in preliminariile CM 2022, respectiv in grupele EURO de tineret.Programul meciurilor tricolorilor este urmatorul:24 martie, ora 22.00: Romania U21 - Tarile de Jos U21;25 martie, ora 21.45: Romania - Macedonia de Nord;27 martie, ora 19.00: Ungaria U21 - Romania U21;28 martie, ora 21.45: Romania - Germania;30 martie, ora 19.00: Germania U21 - Romania U21;31 martie, ora 19.00: Armenia - Romania.CITESTE SI: