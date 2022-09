"Capitanul de la Sevilla" nu pleaca de la FRF: M-am consultat cu avocatul

Stefan Iovan, capitanul echipei Stelei care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986, este pe lista neagra a conducerii FRF, Razvan Burleanu anuntandu-l cu ceva timp in urma ca trebuie sa demisioneze din functia de selectioner al reprezentativei Under 19.

Planurile sefului de la Casa Fotbalului vor fi insa date peste cap de Iovan, care nu vrea sa renunte la postul de la Federatie. Cel putin nu fara a primi compensatii.

Fostul stelist a explicat ca s-a consultat cu avocatul si a ajuns la concluzia ca nu trebuie sa demisioneze, insa a precizat ca este dispus sa discute despre rezilierea contractului.

"Am studiat si eu un pic hartiile, pentru ca cei de la federatie mi-au zis ca n-am clauze, ca n-am aia, ca n-am ailalta... Eu ii duc toate documentele presedintelui, sa vada cum am muncit eu acolo. Mai mult decat atat, mie nu mi-a spus nimeni ca trebuie sa iau Campionatul European cu juniorii! Acum mi se cere demisia?! Am stat cateva zile si m-am gandit, timp in care m-am consultat cu avocatul, hartiile sunt in regula, eu am dreptate. E prevazuta, desigur, si o suma pentru rezilierea contractului... Sper sa gasim de comun acord o formula amiabila de despartire", a declarat Iovan in ziarul Ring.

Fostii fotbalisti sunt indepartati din structurile FRF de noua conducere.

In ultima perioada au parasit Federatia oameni ca Didi Prodan, dat afara cu scandal, Costel Galca, acesta preluand Steaua, sau Bogdan Stelea, ajuns la Viitorul lui Hagi.

