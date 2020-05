Interese ascunse sau incompetenta crasa?

Ziare.

Am mai discutat aici despre hotararile bizare de la Liga 4 si Liga 3, iar acestea continua pana la prima divizie.Daca "la judet" exista un singur pol de interes, Steaua , lucrurile stau cu totul si cu totul altfel in ligile superioare.Federatia a decis oprirea celui de-al treilea esalon fotbalistic national si promovarea in doua "valuri". Au promovat direct in Liga 2 doua formatii, Aerostar Bacau si FCU Craiova. Una este echipa din orasul natal al lui Burleanu, iar cealalta echipa celui mai vocal inamic al forului roman, Adrian Mititelu . In celelalte trei serii se va juca baraj. De ce? Pentru ca FRF a stabilit ca pot promova direct doar liderii de serie ce avea un avans de peste 3 puncte. De ce 3 puncte si nu doua sau sapte? Nimeni nu stie!Am putea spune ca a fost luat totusi in considerare un bizar criteriu sportiv. Pot admite ca oamenii din Casa Fotbalului s-au gandit ca o formatie asa cum este Craiova, care si-a dominat autoritar adversarele si avea un avantaj de 13 puncte in fata principalei urmaritoare si-a castigat pe teren dreptul de a promova.Iar o echipa precum Recea, cu numai doua puncte in fata rivalei de pe locul 2, nu merita sa promoveze direct pentru ca nu ar fi corect fata de cei care isi doreau sa continue lupta.Desi Federatia nu a explicat care a fost motivul acelei diferente de 3 puncte luata in calcul pentru departajare, asa cum spuneam pot sa fac un exercitiu de logica si sa ma gandesc ca a fost vorba despre un soi de criteriu sportiv.Daca pentru Liga 3 imi pot da o explicatie, ce se intampla la Liga 2 e teribil.Acolo, Burleanu si oamenii lui au calcat in picioare orice urma ce criteriu sportiv si s-au transformat intr-un soi de contopisti. Explicatia oficiala si asumata este ca au decis sa se lupte pentru promovare echipele care au depus cereri de licentiere pentru prima divizie. Solicitari doar depuse, nu si primite. In afara playoff-ului nu se mai joaca si, la fel ca la Liga 3, nu retrogradeaza nimeni!Marea perdanta este UTA, formatia aradeana fiind furata efectiv de federalii ce au hotarat ca echipele vor intra in playoff cu punctele injumatatite. De ce? Nimeni nu stie! Astfel, din 11 puncte avans in fruntea clasamentului, "Batrana Doamna" va mai avea in playoff numai 5! Unde e criteriul sportiv?Mergand mai jos in clasament, ultima formatie parasutata in lupta pentru promovare este Rapidul. Fosta Academia Rapid si fosta FC R Bucuresti, echipa care evolueaza in Regie avea 37 de puncte, tot atatea cat Metaloglobus. "Visiniii" au fost insa trimisi in playoff pentru ca au depus solicitarea de licenta. Diferenta dintre cele doua echipe egale in clasament a fost facuta de un act administrativ!Avand toate aceste lucruri in vedere, poate Federatia sa condamne pe oricine se gandeste ca promovarile, pentru ca retrogradarile au fost blocate si nimeni nu e suparat, au fost decise in baza unor interese? Sau pe oricine se gandeste ca la Casa Fotbalului musteste incompetenta?