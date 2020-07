Clubul Academica Clinceni, penalizat cu 10.000 de lei de Comisia de Disciplina a FRF

Sanctiunea a fost decisa in baza urmatorului articol din Regulamentul Disciplinar:"Articolul 83 - Nerespectarea obligatiilor de organizare a jocurilor7- Incalcarea altor dispozitii ale ROAF privind organizarea in conditii regulamentare a jocului (permiterea accesului publicului in stadion peste 90% din capacitate, vanzarea bauturilor alcoolice in stadion, accesul unor persoane neautorizate in incinta terenului, pe culoarele de acces si la vestiare, neafisarea in stadion a regulilor ce trebuie respectate de spectatori, existenta in stadion a unor obiecte sau materiale interzise, neasigurarea conditiilor pentru activitatea presei, interzicerea nejustificata a inregistrarii audio-video a jocului de catre orice alt club, neprezentarea antrenorilor principali la conferinta de presa de dupa joc, omisiunea imprimarii pe documentele de acces a sectorului, randului si locului ce urmeaza sa fie ocupateprecum si orice alte incalcari de la prevederile ROAF privind organizarea jocului), se sanctioneaza gradual, cu penalitate sportiva de la 10.000 la 100.000 lei, la fiecare noua abatere penalitatea urmand a fi majorata cu 1/2 fata de cea aplicata anterior. La atingerea pragului maxim clubul in cazua va fi sanctionat cu interzicerea organizarii jocurilor pe stadionul propriu de la 1 la 4 jocuri cumulat cu penalitatea de 100.000 lei".Tot dupa meciul cu FC Viitorul, vicepresedintele gruparii Academica, Valentin Budeanu, a fost suspendat doua jocuri si penalizat cu 9.000 lei.Comisia de Disciplina a mai decis, ca urmare a eliminarilor de la partidele Dinamo - FC Voluntari si Sepsi - FC Viitorul, ca Ioan Filip (Dinamo) si Nicolae Carnat (Sepsi) sa fie suspendati un joc si penalizati cu 740 de lei.