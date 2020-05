Comitetul de Urgenta al FRF a decis soarta Ligii a II-a

Ziare.

com

Administratia FRF a dezbatut impreuna cu reprezentantii cluburilor din esalonul secund scenariile propuse de Departamentul Competitii pentru ca sezonul 2019-2020 sa fie finalizat.In urma intalnirii care a avut loc miercuri, prin videoconferinta, s-au prezentat trei posibile scenarii, iar 15 cluburi au fost in favoarea variantei de a organiza un play-off intre primele sase, iar pentru celelalte formatii sezonul sa se termine. Au mai existat doua abtineri si o optiune pentru scenariul in care toate cele 14 etape ar fi trebuit sa se dispute.Astfel, cele 6 cluburi - singurele care au solicitat licenta pentru participarea in Liga 1 in sezonul 2020-2021, astfel incat integritatea sportiva sa nu aiba de suferit - vor disputa un play-off constand in 5 etape (o singura mansa), cu mentiunea ca echipele de pe primele trei pozitii vor disputa 3 din cele 5 jocuri pe teren propriu. Clasamentul va fi actualizat cu rezultatele din aceste ultime 5 runde in urma injumatatirii punctelor acumulate pana la data de 16 martie 2020.Echipele clasate pe primele doua locuri la finalul play-off-ului vor promova direct in Liga 1, in timp ce formatia de pe pozitia a treia va disputa cu joc de baraj cu locul 6 din play-out-ul Ligii 1.Tragerea la sorti a play-off-ului care va incheia sezonul 2019-2020 in Liga 2 va fi realizata de Departamentul Competitii al FRF la o data ce va fi anuntata ulterior. De asemenea, modalitatea de desfasurare a barajului pentru mentinerea / promovarea in Liga 1 va fi stabilita si comunicata ulterior, tinand cont de data reluarii competitiilor pe teritoriul Romaniei.In cazul cluburilor clasate pe pozitiile 7-18 in Liga 2, acestea nu vor mai disputa niciun meci in competitie in actualul sezon, urmand ca nicio echipa din esalonul secund sa nu retrogradeze.Obiectivele FRF in cadrul dezbaterilor cu membrii afiliati si in luarea deciziilor privind competitiile sunt si vor ramane in continuare:Siguranta si sanatatea suporterilor, a jucatorilor, a staff-ului si a tuturor persoanelor angrenate in organizarea unei competitii sportive;Sustenabilitatea financiara a cluburilor;Producerea celui mai mic nivel de nedreptate pentru toate cluburile participante;Specificitatea fiecarui esalon.In pregatirea scenariilor pentru incheierea Ligii 2 si in stabilirea calendarului pentru finalul sezonului au fost luate in considerare atat Ordinul comun al Ministerului Tineretului si Sportului si al Ministerului Sanatatii privind obligativitatea de a intra in cantonament carantinat timp de doua saptamani, cat si necesitatea unei perioade de pregatire de minimum trei saptamani pana la reluarea competitiei, dar si situatia financiara a cluburilor in ceea ce priveste numarul de meciuri pe care il pot disputa.In aceasta perioada, din cauza situatiei create de pandemie, Federatia Romana de Fotbal si-a asumat rolul de a lua decizii si de a adopta masuri spre binele fotbalului pe termen mediu si lung. Deciziile au fost luate intr-un mod transparent, in urma dialogului cu membrii afiliati, acestia completand si un chestionar online, astfel incat Federatia Romana de Fotbal a cunoscut in detaliu situatia fiecarui club si modul in care a fost afectat de pandemia COVID-19.