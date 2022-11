Craiova lui Piturca a cerut oficial schimbarea regulamentului FRF

Universitatea Craiova a solicitat oficial schimbarea regulamentului FRF, echipa lui Piturca dorind ca la meciurile din competitiile interne sa aiba pe banca mai multi jucatori de rezerva.

Potrivit unui comunicat al Ligii Profesioniste de Fotbal, oltenii vor cresterea numarului de fotbalisti ce pot fi trecuti pe foaia de joc de la 18 la 20, astfel incat numarul fotbalistilor de rezerva va creste si el de la 7 la 9.

Craiovenii sustin ca in acest mod vor fi ajutati sa respecte regula U21 a Federatiei.

Iata comunicatul transmis miercuri de Liga:

"Clubul craiovean a cerut ca numarul de jucatori inscrisi in raportul de arbitraj de fiecare club din Casa Liga I sa creasca de la 18 la 20, cu consecinta cresterii numarului jucatorilor de rezerva de la sapte la noua jucatori. De asemenea, s-a solicitat si cresterea de la sase la opt a numarului de jucatori formati la nivel national care urmeaza sa fie inscrisi in raportul de joc pentru fiecare meci oficial din Casa Liga I.

Aceste modificari implica si ajustarea bancilor pentru jucatori de rezerva si pentru persoanele oficiale. Daca acestea sunt dotate in prezent cu 13 scaune care pot fi ocupate de sapte jucatori de rezerva si sase persoane oficiale, in situatia aprobarii solicitarii Universitatii Craiova bancile de rezerva ale tuturor cluburilor din Casa Liga I vor trebui sa fie dotate cu 15 scaune care vor fi ocupate de noua jucatori de rezerva si sase persoane oficiale.

Universitatea Craiova a aratat ca datorita regulii U21, care prevede obligativitatea utilizarii a doi jucatori U21 in formula de start, cluburile sunt nevoite sa aiba cel putin patru jucatori U21 in lot. De asemenea, cresterea numarului de jucatori de rezerva de la sapte la noua ar oferi antrenorilor mai multe variante pentru inlocuirea jucatorilor pe parcursul meciului.

Liga Profesionista de Fotbal a inaintat in cursul zilei de marti, 1 octombrie, aceasta propunere catre toate cluburile din Casa Liga I pentru ca ele sa-si exprime punctul de vedere fata de solicitarea clubului craiovean, in vederea transmiterii unei pozitii oficiale catre Federatia Romana de Fotbal, cea care are competenta modificarii Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF)."

Daca si celelalte formatii din Liga 1 vor fi de acord cu aceasta solicitare, ea va ajunge pe masa celor de la FRF, care vor decide daca modifica sau nu regulamentul.

Un campionat puternic in care pe bancile de rezerva sunt acceptati noua jucatori este cel din Germania, in timp ce in Serie A exista chiar 12 fotbalisti de rezerva la meciurile oficiale.

M.D.