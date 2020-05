Cum recunoaste FRF aranjamentele din fotbalul romanesc

Ziare.

Forul condus de Razvan Burleanu a decis, in cadrul sedintei Comitetului de Urgenta din data de 11 mai , implementarea unor masuri ce vizeaza activitatea fotbalistica in aceasta perioada in care ne confruntam cu o pandemie.Ei bine, cele mai importante decizii vizeaza mai ales fotbalul "mic", cel de la Liga 3 si cel amator.Burleanu si-a omenit cei mai numerosi votanti, reprezentantii clubului din al treilea esalon fotbalistic, luand decizia de a ingheta sezonul fara ca vreo echipa sa retrogradeze! Practic, toate formatiile de Liga 3 sunt sigure ca au acelasi loc caldut pentru cel putin inca un sezon.Lucrurile se complica in momentul in care vine vorba despre promovarea amatorilor "de la judet" in Liga 3. Hotararea de a renunta la retrogradari inseamna ca echipele din Liga 4 au mult mai putine locuri disponibile pentru promovare.Astfel, daca pana acum cele 41 de campioane judetene si campioana Bucurestiului se duelau in meciuri de baraj pentru 21 de locuri in Liga 3, acum cele 42 de formatii se lupta pentru numai 14 pozitii ce asigura promovarea."Din Liga 4 in Liga 3 vor promova 14 echipe, castigatoarele mini-grupe de baraj in trei intre reprezentantele judetelor. Fiecare echipa va disputa un singur joc impotriva fiecareia dintre celelalte doua echipe din mini-grupa", scrie FRF Cum se stabilesc campioanele ramane sa decida Asociatiile Judetene de Fotbal si Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti. Se poate si la Liga 4 sezoanele sa fie inghetate, dar se poate decide si ca ele sa fie reluate, ceea ce ar reprezenta o palma pe obrazul federatiei. FRF a oprit fotbalul profesionist de la Liga 3, insa jocurile oficiale ar putea continua la amatorii judeteni!Insa partea interesanta abia acum apare. Federatia lui Burleanu anunta ca isi rezerva de a refuza participarea la baraj a unor echipe!"FRF va analiza modalitatea de desemnare a fiecarei reprezentante a judetelor/Municipiului Bucuresti, urmand a refuza participarea la barajul de promovare in Liga 3 a echipelor care nu au fost desemnate printr-o procedura transparenta, nediscriminatorie si in care principiul meritului sportiv sa primeze."Prin acest paragraf, Federatia admite ca cel putin la nivelul Ligii 4 campioanele se stabilesc si prin proceduri netransparente, in care nu primeaza meritul sportiv!Este si mai interesant faptul ca FRF nu anunta public care sunt criteriile pe care le ia in calcul atunci cand decide daca o echipa poate juca la baraj sau nu. "Procedura transparenta, nediscriminatorie si in care principiul meritului sportiv sa primeze" este atat de vag incat poate insemna orice.Din punctul meu de vedere, este extrem de grav faptul ca Federatia admite aranjamente la nivel de institutie, pentru ca in acest context AJF-urile si AMFB sunt cele care stabilesc echipele campioane. Ori daca exista indicii sau informatii ca se fac aranjamente, nu ar fi mai buna o ancheta sportiva, poate chiar si una penala daca e cazul, pentru a ne asigura ca vinovatii sunt pedepsiti?Daca anul acesta forul condus de Burleanu refuza calificarea unei campioane de judet la baraj, avem vreo certitudine ca anul viitor campioana respectiva nu va ajunge in Liga 3 daca oamenii care fac aceste lucruri nu sunt pedepsiti?Apropo de aranjamente, cum ar trebui sa privim decizia referitoare la echipele promovate in Liga 2?"In Liga 2 editia 2020/21 promoveaza echipele clasate pe prima pozitie in fiecare serie sau invingatoarele unui baraj in dubla mansa intre locul 1 si locul 2 din fiecare serie, daca diferenta intre primele doua clasate este egala sau mai mica de 3 puncte."Deci aceeasi federatie a hotarat ca liderii de serie din Liga 3 promoveaza sau nu direct, criteriul fiind o diferenta de cel putin 3 puncte fata de urmaritoare. De ce 3 puncte si nu 10, 15 sau 20 FRF nu ne spune. Cand 3 puncte inseamna atat de putin, o victorie sau o infrangere, sa spui ca o echipa poate promova direct, iar o alta este obligata sa mearga la baraj numai transparent nu e.Ori ai aceleasi reguli pentru toate formatiile din competitie, ori recunosti cu jumatate de gura ca vrei sa favorizezi pe cineva. Fie pe unii lideri pe care ii duci direct in Liga 2 fara sa mai joace jumatate de sezon, fie pe unii de pe locul 2, pe care ii duci la un baraj inventat.