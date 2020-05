Federatia Romana de Fotbal anunta o schimbare importanta

Ziare.

com

In plus, pe foaia de joc la fiecare meci din Liga 1 vor putea fi trecuti 20 de jucatori , conform unui anunt facut de FRF In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de Urgenta FRF a luat mai multe decizii in vederea reluarii competitiilor Liga 1 si Liga 2.Avand in vedere modificarea temporara a Legilor Jocului aprobata de IFAB la propunerea FIFA , Comitetul de Urgenta al FRF a decis ca pana la finalul sezonului 2019/2020, echipele participante in competitiile Liga 1 si Liga 2 sa poata efectua un numar de 5 inlocuiri pe toata durata desfasurarii jocului. Pentru a nu fi afectata cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate in cel mult trei momente de intrerupere a partidei.Regula celor 5 schimbari permise pe durata unui joc a fost testata in cadrul calificarilor pentru viitoarea editie a Campionatului European U21, care au debutat in toamna anului trecut.De asemenea, s-a aprobat solicitarea de modificare a ROAF formulata de FC CFR 1907 CLUJ si U Craiova 1948 CS, astfel: "Pentru sezonul competitional 2019/2020 cluburile de fotbal participante la campionatul national Liga 1 pot inscrie in raportul arbitrului un numar maxim de 20 de jucatori, dintre care 9 jucatori de rezerva, cu obligatia de a inscrie in raportul de arbitraj un numar minim de 8 jucatori formati la nivel national".Propunerea LPF cu privire la inlocuirea in cuprinsul listelor A si B a jucatorilor ale caror contracte expira la finalul sezonului 2019/2020 si nu se ajunge la un acord pentru prelungirea acestora a fost aprobata astfel: "Jucatorii care nu prelungesc raporturile contractuale cu cluburile in vederea finalizarii sezonului 2019/2020 vor putea fi inlocuiti cu alti jucatori in listele A si B, oricand. Exceptia se refera doar la jucatorii carora urmeaza sa le expire contractul la finalul sezonului 2019/2020 astfel cum a fost stabilit la inceperea campionatului".