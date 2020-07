FRF face precizari cu privire la participarea echipelor romanesti in Cupele europene

In urma demersului facut de Federatia Romana de Fotbal, in contextul dialogului pe care-l are cu Ministerul Tineretului si Sportului si cu Ministerul Sanatatii, Guvernul Romaniei a specificat in Hotararea nr. 35 / 15 iulie 2020, art. 21, punctul l, ca membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei sunt scutiti de masura carantinei si a izolarii, in conditiile legii.In ceea ce priveste deplasarile externe pe care echipele romanesti vor fi nevoite sa le faca, situatia este diferita de la stat la stat. Dar precizam ca unele dintre tari au, de asemenea, specificate anumite exceptii pentru delegatiile sportive, asa cum se intampla si in cazul Romaniei.