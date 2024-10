FRF il ataca dur pe Mititelu

Federatia Romana de Fotbal il ataca dur pe Adrian Mititelu, prin intermediul unui comunicat.

FRF sustine ca a primit cu bucurie vestea renasterii fotbalului in Craiova, insa nu e de acord ca aceasta noua echipa sa fie condusa de Adrian Mititelu.

"Includerea lui Adrian Mititelu intr-o astfel de initiativa ar fi catastrofala pentru sansa renasterii Universitatii Craiova.

Excluderea clubului detinut de Mititelu nu este echivalenta cu disparitia adevaratei Universitatea Craiova, urmasa a Craiovei Maxima.

Istoria si palmaresul Craiovei Maxima apartin orasului Craiova si suporterilor, nu societatii lui Mititelu, aflata in insolventa.

Federatia Romana de Fotbal saluta initiativa autoritatilor locale din Craiova de a se implica in renasterea unei echipe de fotbal care sa duca mai departe spiritul, performantele si prestigiul de care s-a bucurat Universitatea Craiova. Adunarea Generala a FRF a iesit in intampinarea acestei dorinte inca de anul trecut, cand a oferit autoritatilor locale un loc in Liga a II-a pentru a inscrie o echipa de fotbal in aceasta competitie.

Trebuie subliniat insa ca orice asociere a autoritatilor locale cu Adrian Mititelu, cel care este in totalitate responsabil de situatia creata in ultimii ani in fotbalul craiovean, nu ar face decat sa duca la pierderea unei noi sanse de renastere a echipei Universitatea Craiova, spre dezamagirea miilor de fani si in dauna fotbalului romanesc. Poate ca ar fi util sa amintim opiniei publice "performantele" sportive si manageriale ale clubului condus de Adrian Mititelu, care au insemnat retrogradarea pe cale sportiva a echipei sale, insolventa si intrarea in executare silita a societatii comerciale pe care o detinea si dezafilierea ca membru al FRF. Intentiile sale, anuntate saptamana trecuta, de a diviza societatea comerciala, aflata in stare de insolventa, pentru a crea o entitate fara datorii care sa se asocieze cu autoritatile locale, se inscriu in aceeasi strategie falimentara pe care a urmat-o in ultimii ani (cand mai multe societati cu nume asemanatoare au fost folosite pentru a crea confuzie si a ascunde problemele financiare, respectiv, FC Stiinta U Craiova SA, Fotbal Club U Craiova SA, Univstiinta Fotbal Craiova SA). Este de neconceput ca o echipa de fotbal condusa din nou de Adrian Mititelu sa poata atrage fotbalisti, tehnicieni sau personal administrativ, in conditiile in care aproape toti cei care au facut parte din fosta structura a societatii controlate de Adrian Mititelu nu fusesera platiti de foarte mult timp in momentul dezafilierii.

S-a discutat foarte mult in spatiul public de decizia Comitetului Executiv si mai apoi a Adunarii Generale de dezafiliere a clubului condus de Adrian Mititelu, multi comentatori ignorand faptele si grabindu-se sa o califice drept abuziva. Tinem sa subliniem inca o data ca, desi extrem de severa, decizia a fost luata cu respectarea tuturor regulamentelor si statutelor in vigoare, in conformitate cu reglementarile organismelor internationale la care FRF este afiliata (FIFA si UEFA). Clubul condus de Adrian Mititelu a refuzat sa se adreseze mai intai Tribunalului Arbitral al Sportului (TAS) de la Lausanne pentru a ataca decizii ale FRF inainte de a apela la instantele de drept comun, incalcand astfel in mod grav statutul FRF. In perioada ce a urmat dezafilierii, Adrian Mititelu a declansat o campanie de calomniere a reprezentantilor fotbalului romanesc, a demarat o serie de actiuni juridice absurde impotriva FRF, contestand pana si existenta acesteia (Tribunalul Bucuresti a respins actiunea clubului Universitatea Craiova prin care contesta legalitatea alegerilor pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal din 2005 si 2010, ambele castigate de presedintele Mircea Sandu), si a incercat sa ameninte reprezentantii justitiei pentru a influenta deciziile acestora (a formulat plangeri penale impotriva judecatorilor, precum plangerea penala impotriva lui Emanuel Albu, judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie). Toate aceste fapte il discrediteaza pe Adrian Mititelu in ochii iubitorilor fotbalului romanesc.

Este foarte important de spus ca FRF nu a considerat nicicand ca sanctionarea clubului condus de Adrian Mititelu este echivalentul excluderii din activitatea sportiva a ceea ce reprezinta cu adevarat Universitatea Craiova. Istoria si performantele Craiovei Maxima, echipa fanion a fotbalului romanesc, cea care a deschis drumul echipelor romanesti de club in fazele superioare ale competitiilor europene, nu pot fi acaparate de o singura persoana. Acestea apartin orasului si suporterilor sai de pretutindeni. Chiar si din punct de vedere formal, Adrian Mititelu nu poate revendica decat palmaresul clubului de fotbal AS FC UNIVERSITATEA CRAIOVA, un club inregistrat ca entitate privata in anul 1994. Daca ar fi preocupat de binele fotbalului din Craiova, Adrian Mititelu ar trebui sa cedeze si acest palmares autoritatilor locale si sa se retraga din activitatile legate de fotbal.

In acest context, autoritatile locale din Craiova, beneficiind si de sprijinul FRF au sansa istorica de a participa la renasterea unei echipe simbol a fotbalului romanesc, au sansa de a pune bazele noii echipe Universitatea Craiova, urmasa a Craiovei Maxima. Decizia apartine in totalitate Primariei Craiovei si Consiliului Judetean Dolj, investitorilor locali, precum si suporterilor din intreaga tara. FRF isi arata intreaga disponibilitate de a sprijini in mod statutar un astfel de demers", se arata in comunicatul FRF.

In urma cu doi ani, Universitatea Craiova, patronata de Adrian Mititelu, a fost dezafiliata de FRF.

