FRF propune oficial amanarea EURO 2020

Federatia Romana de Fotbal va propune UEFA, in videoconferinta de marti, amanarea turneului final al Campionatul European EURO 2020, care este programat sa se desfasoare in Romania si alte 11 tari europene in perioada 12 iunie - 12 iulie, in contextul pandemiei de coronavirus.

Intr-un comunicat de presa publicat, luni seara, pe site-ul oficial, FRF mentioneaza ca va solicita de asemenea amanarea partidelor din cadrul play-off-ului EURO 2020.

"Protejarea familiei fotbalului si participarea activa la masurile recomandate de Guvernul Romaniei si autoritatile internationale pentru protejarea sanatatii publice reprezinta pentru FRF una dintre principalele responsabilitati ale acestui moment. In acest context, propunerile pe care Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, le va face in cadrul videoconferintei UEFA de maine sunt:

-Amanarea play-off-urilor pentru Campionatul European 2020 programate in luna martie, precum si a meciurilor Under 21.

-Amanarea editiei Campionatului European programata sa inceapa pe 12 iunie 2020. Astfel, prin suspendarea EURO, va exista suficient spatiu in calendar pentru a putea sa incheiem competitiile la nivel national.

-Decalarea termenului de finalizare al competitiilor nationale. In prezent, acesta este 1 iunie pentru Liga I, Liga I feminin si Liga Elitelor U19 si 21 iunie pentru Liga I futsal.

-Flexibilitate in sistemul de licentiere pentru participarea echipelor romanesti in cupele europene sezonul 2020/2021, adaptata evolutiei pandemice", se arata pe site-ul citat.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, aflat in autoizolare la domiciliu in urma participarii la Congresul UEFA de la Amsterdam si la tragerea la sorti a Ligii Natiunilor, va intra marti, de la domiciliu, incepand de la ora 14:00, in videoconferinta UEFA, urmand ca ulterior sa prezinte deciziile forului continental prin intermediul canalelor de comunicare ale federatiei.

UEFA va organiza, joi, o videoconferinta, in contextul pandemiei COVID-19, la care vor participa toti presedintii celor 55 de federatii nationale europene, un reprezentant al sindicatului jucatorilor, FIFPRO, precum si conducerile European Club Association si The European Leagues. In urma consultarilor cu membrii afiliati, conducerea Federatiei Romane de Fotbal a decis deja din 12 martie suspendarea tuturor competitiilor de fotbal, masculin si feminin, precum si futsal, organizate in Romania, cel putin pana la data de 31 martie 2020.

Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste in 26 martie, de la ora 21:45, la Reykjavik, selectionata Islandei, intr-o partida contand pentru semifinalele play-off-ului EURO 2020. Daca invinge in aceasta partida, Romania va disputa, in 31 martie, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, in fata Bulgariei sau Ungariei.

Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania).

Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Astfel, pe Arena Nationala sunt programate meciuri in zilele de 14, 18, 22 si 29 iunie 2020. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.

