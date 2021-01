Am trait s-o vedem si pe asta. Germanii, multumiti de conditiile oferite de Romania pentru EURO

"Reprezentantii Federatiei de Fotbal a Germaniei au facut, ieri, 21 ianuarie, o vizita de o zi la Bucuresti pentru a vedea cum arata stadioanele si hotelurile ce urmeaza a fi folosite de Nationalmannschaft.Echipa nationala a Germaniei va juca impotriva reprezentativei noastre la Bucuresti, pe Arena Nationala, pe 28 martie, in cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondiala din Qatar.In acelasi timp, Nationalmannschaft are sanse mari sa se intoarca la Bucuresti pe 28 iunie, ca invingatoare a Grupei F de la EURO 2020, pentru a juca in optimile de finala ale turneului.Asadar, vizita a avut un dublu scop, drept pentru care FRF a prezentat celor 5 delegati ai federatiei germane facilitatile si pentru meciul din preliminarii, si pentru EURO 2020.Delegatia Germaniei s-a declarat satisfacuta de conditiile de antrenament si cazare pe care le-a gasit la Bucuresti si spera sa vina de doua ori, in acest an, pe Arena Nationala", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Fotbal.Team managerul nationalei Germaniei a fost insotit de team managerul nationalei Romaniei, Catalin Gheorghiu, pentru a vizita stadioanele Steaua si Arcul de Triumf si mai multe hoteluri din Bucuresti.Ceilalti specialisti germani au discutat cu managerii din FRF despre planurile stadionului, despre masurile de protectie impotriva COVID-19 si despre rutele de acces la Arena Nationala. Totodata au fost inspectate facilitatile arenei si fluxurile interioare, precizeaza sursa citata.In Grupa F a EURO 2020, Germania va intalni reprezentativele Frantei, Portugaliei si Ungariei, jucand toate meciurile la Munchen.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia), Bilbao (Spania).