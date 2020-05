Ilie Dumitrescu, dupa ultima decizie luata de FRF: "Este o mare nedreptate"

Ziare.

Fostul mare jucator roman considera ca UTA, ocupanta primului loc in clasamentul Ligii a II-a, a cazut victima acestei decizii."Erau 11 puncte intre prima clasata si locul 13. S-a ajuns cea mai mare diferenta sa fie 6 puncte. Joci in deplasare, exista presiune. Joci cu echipe importante si in orice moment poti sa si pierzi, chiar daca tu ai avut un parcurs fantastic", a explicat Ilie Dumitrescu la Digi Sport "Dupa pauza asta, nu stii cum vor reactiona jucatorii, forma sportiva va lipsi cu desavarsire, iar ei au atins un moment senzational... Si asta e o nedreptate pentru UTA, suta la suta, este o mare nedreptate. Dupa o infrangere, creste presiunea", a continuat acesta.Liga 2 va fi reluata incepand cu 4 iulie, iar la restart se vor afla doar UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Magurele, FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid. Meciurile se vor disputa intr-o singura mansa.1. UTA 25 puncte2. CS Mioveni 20 puncte*3. Turris 20 puncte*4. FC Arges 19 puncte5. Petrolul 19 puncte6. Rapid 19 puncte*Echipele cu * au beneficiat de rotunjire.Primele doua clasate vor promova direct, in timp ce ocupanta locului 3 va disputa baraj pentru a ajunge in Liga 1.In schimb, din Liga 2 nu va mai retrograda nimeni in acest sezon.