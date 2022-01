Inca un mesaj anti-FRF a fost scos cu pumnii de pe stadion (Video)

Un alt mesaj de protest fata de Federatia Romana de Fotbal (FRF) a fost interzis pe stadion si scos, cu ajutorul pumnilor, din arena.

Luni seara, in timpul meciului dintre Universitatea Cluj si Steaua, un grup de spectatori a afisat un banner pe care scria "FRF=RMGC-Mizerie", aluzie la intentia lui Mircea Sandu de a vinde imaginea echipei nationale celor de la Rosia Montana Gold Corporation.

Imediat, in sectorul de tribuna si-au facut aparitia mai multi stewarzi, celebrii "bodyguarzi" angajati ai firmei de paza. In prima faza, s-a incercat o mica "negociere" cu spectatorii care au afisat mesajul, insa dupa cateva secunde de parlamentari s-a decis interventia in forta.

Superioritatea stewarzilor si-a spus cuvantul, si, dupa cateva momente de imbranceli si lovituri, mesajul anti-FRF a fost confiscat.

Ca si la Bucuresti, publicul de pe Cluj Arena a taxat interventia abuziva, huiduielile transformandu-se imediat in "hit-ul" stadioanelor din aceasta primavara - "Mitica la puscarie!"

Si la Targu Jiu, in timpul meciului Pandurii - Dinamo, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost contestati. Fanii "cainilor" au afisat doua mesaje ironice la adresa celor doi - "Mai am un singur dor, Sandu si Mitica la coafor" si "R, ratusca, ramurica - M, Mitica, mititica".

Urmariti mai jos clipul video: