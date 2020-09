Mircea Pascu, fost presedinte FRF, a murit

"Federatia Romana de Fotbal regreta disparitia, la varsta de 85 de ani, a fostului presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Pascu", se mentioneaza pe site-ul FRF Forul a precizat ca inaintea partidelor din urmatoarea etapa a competitiilor organizate de FRF va fi tinut un moment de reculegere.Nascut la 6 noiembrie 1934, la Petrosani, Mircea Pascu a fost conducator la cluburi precum Jiul Petrosani si Corvinul, inainte ca in perioada 1983-1989 sa indeplineasca rolul de vicepresedinte FRF. A fost presedintele FRF in 1990, incepand din luna februarie si pana la alegerile din august. Ulterior a fost presedinte la Rapid si Poli Timisoara Pe plan international, Pascu a fost membru al Comisiei de organizare a competitiilor fotbalistice europene, membru in comisia de protocol FIFA , membru al Comisiei Fair-Play UEFA , fiind, de asemenea, numit membru de onoare al forului european.