Schimbare la varf la Federatia Romana de Fotbal. Seful dinamovist, inlocuit

Alegerea lui Paraschiv a avut loc, marti, la Casa Fotbalului, unde s-a desfasurat Adunarea Generala a membrilor Ligii Profesioniste de Fotbal.Cu 10 voturi in favoarea sa, Ciprian Paraschiv a castigat alegerile in fata lui Ovidiu Costesin ( Universitatea Craiova ), cel care a reprezentat optiunea celorlalte 6 cluburi din Liga 1 , informeaza frf.ro.Ciprian Paraschiv i se alatura astfel lui Valeriu Argaseala ( FCSB ) in randul reprezentantilor Ligii 1 in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal.