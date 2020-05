Romania a facut si ultimul pas pentru a organiza EURO 2020

Ziare.

Forul de la Casa Fotbalului a transmis, pe site-ul oficial , ca a fost trimisa si ultima scrisoare de garantie catre UEFA Federatia Romana de Fotbal a depus la UEFA ultima scrisoare de garantie din cele 24 necesare reafirmarii disponibilitatii de gazduire a Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2020. Dupa cum se stie, pandemia de COVID-19 a obligat UEFA sa amane desfasurarea turneului cu un an, astfel incat a fost nevoie ca orasele-gazda sa refaca documentele de garantie.Cele 24 de scrisori stipuleaza conditiile in care se va desfasura EURO 2020 si asigura pe organizatorul UEFA ca autoritatile tarii gazda se angajeaza sa creeze facilitatile necesare. Astfel de scrisori au fost semnate de sefii portofoliilor de la urmatoarele ministere din Romania: Tineretului si Sportului, Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Dezvoltarii si Administratiei, Transporturilor, Finantelor, Sanatatii. Totodata, o serie de autoritati ale statului, precum Primaria Municipiului Bucuresti, Compania Aeroporturi, ANAF, ANCOM, ANAD, ORDA, OSIM, au semnat garantii similare. Pe 15 aprilie 2020, Cabinetul Orban adoptase o Hotarare de Guvern prin care s-a prelungit statutul de interes public si importanta nationala al EURO 2020, pana la incheierea acestuia.La momentul incheierii acestui proces, Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , a declarat: "Pentru Romania este un eveniment cu potential enorm, care ne poate aduce extrem de multe beneficii economice, de imagine, dar si statutul de bun organizator, ceea ce ne-ar da posibilitatea gazduirii pe viitor si a altor competitii de anvergura. Personal ma bucur ca vom reusi in acest an sa finalizam atat cele trei stadioane aflate acum in constructie, cat si lucrarile de infrastructura, astfel ca vom avea pentru competitia din 2021 conditii europene pentru desfasurarea turneului. Guvernul Romaniei, pe langa sprijinul acordat pentru organizarea EURO 2020, pe care l-a si declarat de importanta nationala , si-a afirmat dorinta de a gazdui meciuri in plus".Presedintele FRF, Razvan Burleanu , a salutat eforturile Guvernului: "In numele iubitorilor de fotbal din Romania, tin sa multumesc ministrilor implicati in procesul de regarantare a gazduirii EURO 2020 la Bucuresti, domnului Ionut Stroe personal pentru rolul de coordonare ministeriala. Intr-un timp foarte scurt si in conditii foarte speciale din cauza pandemiei, practic, Guvernul Romaniei a refacut de la zero toata birocratia necesara gazduirii in Romania a turneului UEFA EURO 2020. Sunt convins ca eforturile merita cu prisosinta pentru ca, astfel, in 2021, vom asista in Romania la un eveniment sportiv cu o grandoare pe care n-am avut-o dupa 1989 si, totodata, va fi o mare sarbatoare a fotbalului, o descatusare dupa ce vom fi trecut de pandemie".Turneul UEFA EURO 2020 isi va pastra aceeasi denumire si in anul 2021 si se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie. La acest moment, la Bucuresti sunt repartizate patru meciuri:Grupa CDuminica, 13 iunie 2021, ora 19:00*Austria - castigatoare play-off D sau AJoi, 17 iunie 2021, ora 16:00*Ucraina - Castigatoare play-off D sau ALuni, 21 iunie 2021, ora 19:00*Ucraina - AustriaOptime de finalaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:00*1F - 3A/B/C* Orele urmeaza sa fie confirmate.Pentru a fi prezenta la EURO, Romania trebuie sa castige play-off-ul ce urmeaza a se desfasura in toamna anului 2020. Intr-o prima partida, tricolorii vor disputa semifinala barajului in Islanda. In cazul unui succes, nationala noastra va juca pentru calificarea la turneul final, cu Bulgaria sau Ungaria, tot in deplasare. Daca ajunge la turneul final, Romania va juca in grupa C, cu doua meciuri la Bucuresti.