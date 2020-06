S-au tras la sorti meciurile din semifinalele Cupei Romaniei: Dinamo - FCSB si Sepsi Sfantu Gheorghe - Poli Iasi

Ziare.

com

Cele doua manse ale semifinalelor Cupei Romaniei vor avea loc la 24 iunie, turul, pe terenul primelor echipe, respectiv 8 iulie. Programul complet va fi stabilit si comunicat ulterior pe site-ul frf.ro.Partidele se vor desfasura in conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, "Organizarea si programarea Cupei Romaniei". La jocurile disputate in mansa dubla, daca dupa disputarea celor doua jocuri egalitatea se mentine (la puncte si golaveraj), golurile marcate in deplasare conteaza dublu, fiind declarata castigatoare echipa cu cel mai bun golaveraj. Daca si in aceste conditii egalitatea persista, se vor aplica prevederile art.30.9 din ROAF.In conformitate cu decizia Comitetului Executiv din 27 mai 2020, pana la finalul sezonului 2019-2020, echipele participante in Cupa Romaniei vor putea efectua 5 inlocuiri pe toata durata desfasurarii jocului.Pentru a nu fi afectata cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate in cel mult trei momente de intrerupere a partidei. In plus, cluburile participante in competitie pot inscrie in raportul arbitrului un numar maxim de 20 de jucatori , cu obligatia ca 8 dintre acestia sa fie jucatori formati la nivel national.