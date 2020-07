TAS a respins apelul formulat de FCSB privind contestatia deciziilor Comitetului Executiv al FRF

Federatia Romana de Fotbal a fost reprezentata la TAS de o echipa formata din Adrian Stangaciu, managerul departamentului juridic al FRF, si avocatul Paul Ciucur. La 3 iulie 2019, Comitetul Executiv al FRF a aprobat masurile de dezvoltare a fotbalului feminin prin intermediul cluburilor cu echipe participante in Campionatul National Liga I.Astfel, incepand cu sezonul 2020/2021, toate echipele care vor activa in campionatul Ligii 1 trebuie sa indeplineasca cerinta de a inregistra minimum 20 de jucatoare care sa evolueze in Campionatul National U15 feminin.De asemenea, reforma va continua si in urmatoarele sezoane, astfel:Sezonul 2021-2022:Incepand cu acest sezon, cluburile din Liga 1 trebuie sa inscrie o echipa de fotbal feminin in campionatul de senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3)Trebuie sa aiba in continuare minim 20 de jucatoare inscrise in Campionatul National U15In ambele situatii se aplica varianta protocolului de colaborare: echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 masculin in competitiile in care evolueazaSezonul 2022-2023:Inregistrarea a minimum 20 de jucatoare care sa joace in Campionatul National U15Inregistrarea a minimum 15 jucatoare U13Inscrierea unei echipe de Campionatul National de SenioarePentru toate cele trei situatii prezentate mai sus se aplica, de asemenea, varianta protocolului de colaborare, caz in care echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 masculin atat la nivel de senioare, precum si la junioare*Echipa de senioare va evolua in Liga 3 in cazul in care nu exista un protocol de colaborare semnat. Daca acesta exista, atunci echipa de senioare va juca la nivelul ligii in care activeaza clubul de fotbal feminin.Prin decizia luata in iulie 2019, Federatia Romana de Fotbal doreste continuarea dezvoltarii fotbalului feminin prin reforme care sa ofere fetelor din Romania sansa de a practica acest sport intr-un cadru care sa creasca nivelul competitiilor si sa aduca beneficii pe termen lung echipelor nationale. In prezent, in fotbalul romanesc sunt 2.510 jucatoare legitimate, senioare si junioare, care activeaza in cele 6 competitii de fotbal feminin. Numarul total al practicantelor de fotbal este de peste 65.000, spre deosebire de anul 2015, cand erau doar aproximativ 1.100 de fete ce practicau fotbalul!Tot la 3 iulie 2019, Comitetul Executiv al FRF a decis ca un club de drept public se poate "transforma" intr-un club de drept privat cu cel putin un sezon competitional anterior obtinerii dreptului de promovare in Liga 1.