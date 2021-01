Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Cupei Romaniei va avea loc marti

Jocurile din cadrul optimilor se stabilesc prin tragere la sorti, echipele participante fiind repartizate astfel:UNIVERSITATEA CRAIOVA;AFC ASTRA;AFC BOTOSANI;SC FC FCSB SA;AFC CHINDIA TARGOVISTE;AFC TURRIS-OLTUL TURNU MAGURELE;AFC FARUL CONSTANTA;CS GAZ METAN MEDIAS;ACSM POLITEHNICA IASI;SC DINAMO 1948 SA;FC PETROLUL PLOIESTI;AS FC UNIVERSITATEA CLUJ;AFC UTA ARAD;ACS VIITORUL PANDURII TARGU JIU;ACS ASU POLITEHNICA TIMISOARA;AFC DUNAREA 2005 CALARASI.Se grupeaza echipele din urna A cu echipe din urna B (4 jocuri) si, in continuare, cele 8 echipe ramase in urna A se grupeaza intre ele (4 jocuri).Avertismentele (cartonasele galbene) primite de jucatori pana la etapa 16-imilor nu vor fi preluate in fazele superioare ale acestei competitii, astfel ca incepand cu acestea, cluburile vor tine o noua evidenta a (avertismentelor) cartonaselor galbene. Avertismentele (cartonasele galbene) aplicate jucatorilor in jocurile disputate anterior fazei saisprezecimilor de finala se anuleaza. Incepand cu faza saisprezecimilor de finala, un jucator care acumuleaza 2 (doua) cartonase galbene, in meciuri diferite, va fi sanctionat cu suspendarea pentru un joc, urmatorul din cadrul Cupei Romaniei.In cazul in care un jucator va acumula doua cartonase galbene (cate unul in fiecare dintre cele doua meciuri, respectiv din 16-imi si 8-imi), acesta nu va avea drept de joc in meciul din faza sferturilor de finala. In cazul in care un jucator va primi doar un singur cartonas galben in cele 2 meciuri mai sus mentionate, acesta va fi anulat, urmand sa fie tinuta o evidenta noua incepand cu faza sferturilor de finala.Executarea suspendarii pentru cartonasele rosii primite de jucatori / antrenori in jocurile Cupei Romaniei, indiferent de faza a competitiei se face in primul joc oficial disputat de oricare dintre echipele clubului, indiferent de competitie. In caz de litigiu, competenta solutionarii apartine Comisiei de Disciplina si Etica a FRF.Jocurile din optimile si sferturile de finala se disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasata in campionatul precedent. In cazul in care jocurile din Cupa Romaniei urmeaza sa fie televizate in direct si sunt programate in nocturna, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalatie de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiata, care indeplineste conditiile regulamentare necesare disputarii jocului si televizarii.In caz de egalitate dupa 90 de minute de joc, se procedeaza la prelungiri si, dupa caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsa.In conformitate cu principiile de desfasurare ale competitiilor fotbalistice pentru sezonul 2020-2021, adoptate in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF din data de 18 august 2020, meciurile din cadrul Cupei Romaniei care nu se pot disputa din cauza rezultatelor pozitie la testarile pentru COVID-19 nu se pot reprograma.Jocurile din cadrul optimilor Cupei Romaniei vor avea loc in ziua de 10 februarie cu incepere de la ora 13.30, cu exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmand a fi stabilit si comunicat ulterior pe site-ul FRF.CITESTE SI: