UTA reclama Federatia Romana de Fotbal la TAS!

Ziare.

com

"Decizia e luata, sigur vom ataca hotararea FRF. Consideram ca ni s-a facut o nedreptate. Nu se poate ca trei sferturi dintre echipele de Liga a II-a sa intre in vacanta si sa joace doar sase si alea cu injumatatirea punctelor. Mi se pare absurd. Vom incerca sa ne gasim dreptatea la TAS, sa vedem ce o sa fie. Daca decizia va fi trecuta prin Comitetul Executiv mai tarziu, normal ca vom juca pentru ca nu avem incotro, dar in tribunal la TAS sigur vom merge, indiferent cand, in iunie, iulie, august. A mai fost un caz prin 2013, mi se pare cand a jucat Rapid cateva meciuri in Liga I si a venit decizia TAS si a schimbat tot", a declarat Dragan.In cadrul unei videoconferinte cu reprezentantii FRF, cluburile din Liga a II-a au agreat cu majoritate de voturi ca intrecerea sa continue doar in partea superioara a clasamentului, intre primele 6 echipe, in format play-off. Primele 6 echipe, UTA, CS Mioveni, Turris Turnu Magurele, FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid, ar urma sa intre in noua competitie cu jumatate din punctele obtinute pana acum si sa dispute cinci meciuri. La finalul play-off-ului, primele doua echipe vor promova direct in Liga I si a treia va disputa un baraj cu echipa de pe locul 12 din Liga I.Conform scenariului propus de FRF si agreat de majoritatea echipelor, in acest sezon nicio echipa din Liga a II-a nu va retrograda.