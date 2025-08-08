Ultima găselniță a Federației Române de Fotbal, pentru ”suporteri patrupede”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 08 August 2025, ora 13:24
461 citiri
Ultima găselniță a Federației Române de Fotbal, pentru ”suporteri patrupede”
Radu Drăgușin, alături de un câine FOTO FRF

Federația Română pe Fotbal a anunțat, vineri, că pune în vânzare un echipament tricolor destinat animalelor de companie ale suporterilor echipei naționale.

FRF lansează echipamentul tricolor pentru cei mai loiali suporteri! Dacă ai un animal de companie, pregătește-te să susții împreună cu el Echipa Națională la meciurile din această toamnă! Federația Română de Fotbal lansează, în premieră, un echipament special pentru cei mai buni prieteni ai omului, disponibil în shop-ul suporterilor tricolori.

Inspirat din culorile tradiționale ale echipei, noul model galben este creat special pentru cei mai buni prieteni ai omului: suporteri patrupede care vor să fie în ton cu restul galeriei! Lejer, confortabil și ușor de îmbrăcat, tricoul e perfect pentru plimbări, joacă (cu sau fără minge) și, bineînțeles, pentru câteva fotografii memorabile înainte de meci. Așa cum tricoul galben ne face văzuți pe teren și în tribune, acum și prietenii noștri necuvântători pot purta cu mândrie culorile României!”, precizează federația pe site-ul oficial.

Disponibil pe mai multe dimensiuni, inclusiv pentru căței de talie mare, echipamentul ”permite fiecărui suporter canin să iasă în evidență și să devină o adevărată vedetă în familie sau în parc”.

Tricoul destinat animalelor de companie ale suporterilor este deja disponibil pe magazin.frf.ro.

Echipa de suflet a lui Ion Iliescu: „Am văzut în 1939”
Echipa de suflet a lui Ion Iliescu: „Am văzut în 1939”
La 95 de ani, Ion Iliescu a murit. Fostul președinte al României, care a condus țara între 1989 și 1996, respectiv 2000 și 2004, a avut mereu o echipă în inima lui. El a recunoscut că a...
Campioanele lui Ion Iliescu: cluburile care au dominat fotbalul românesc, în perioada de glorie a acestuia
Campioanele lui Ion Iliescu: cluburile care au dominat fotbalul românesc, în perioada de glorie a acestuia
Multe voci din fotbalul românesc spun că niciun titlu de după revoluție nu a fost câștigat corect. Mai mult, există unele coincidențe în fotbalul românesc: anumite echipe, conduse de...
#FRF, #fotbal, #animale, #echipament , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Regina Elvetiei", decizie neasteptata: s-a aflat totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Becali: „Mi-a dat Gino mesaj”. Președintele Ligii, ajutor pentru FCSB
  2. Ultima găselniță a Federației Române de Fotbal, pentru ”suporteri patrupede”
  3. Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”
  4. Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român
  5. ”Băieți...asta e prea mult!” Jucătoarea din România n-a mai rezistat după ultima înfrângere
  6. Rezultate din Conference League. Cu cine ar putea juca FCSB dacă e eliminată din Europa League
  7. Cum s-a încheiat finala ruso-americană de la ATP Toronto. Câștigătorul, la victoria carierei
  8. Formidabil! Câștigătoarea de la WTA Montreal are 18 ani și a învins patru câștigătoare de Grand Slam
  9. Rezultatele româncelor în primul tur la WTA Cincinnati. Doar Sorana Cîrstea merge mai departe
  10. „Am câștigat doi jucători”. Becali, încântat de doi fotbaliști, după victoria cu Drita