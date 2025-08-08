Ultima găselniță a Federației Române de Fotbal, pentru ”suporteri patrupede”

Federația Română pe Fotbal a anunțat, vineri, că pune în vânzare un echipament tricolor destinat animalelor de companie ale suporterilor echipei naționale.

”FRF lansează echipamentul tricolor pentru cei mai loiali suporteri! Dacă ai un animal de companie, pregătește-te să susții împreună cu el Echipa Națională la meciurile din această toamnă! Federația Română de Fotbal lansează, în premieră, un echipament special pentru cei mai buni prieteni ai omului, disponibil în shop-ul suporterilor tricolori.

Inspirat din culorile tradiționale ale echipei, noul model galben este creat special pentru cei mai buni prieteni ai omului: suporteri patrupede care vor să fie în ton cu restul galeriei! Lejer, confortabil și ușor de îmbrăcat, tricoul e perfect pentru plimbări, joacă (cu sau fără minge) și, bineînțeles, pentru câteva fotografii memorabile înainte de meci. Așa cum tricoul galben ne face văzuți pe teren și în tribune, acum și prietenii noștri necuvântători pot purta cu mândrie culorile României!”, precizează federația pe site-ul oficial.

Disponibil pe mai multe dimensiuni, inclusiv pentru căței de talie mare, echipamentul ”permite fiecărui suporter canin să iasă în evidență și să devină o adevărată vedetă în familie sau în parc”.

Tricoul destinat animalelor de companie ale suporterilor este deja disponibil pe magazin.frf.ro.

