Cancelarul german Friedrich Merz trimite refugiații acasă. "Războiul s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania, putem începe repatrierile"

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 07:21
Friedrich Merz spune că refugiații ar putea să meargă acasă FOTO: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că războiul civil din Siria s-a încheiat și că refugiații sirieni nu mai au motive să rămână în Germania. Liderul de la Berlin a anunțat că repatrierile pot începe, susținând că mulți sirieni se vor întoarce de bunăvoie pentru a contribui la reconstrucția țării lor.

Declarațiile sale vin în contradicție cu poziția ministrului de Externe, care avertizase recent că Siria rămâne devastată și imposibil de locuit după 13 ani de conflict.

'Războiul civil din Siria s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania și, prin urmare, putem începe repatrierile', a declarat cancelarul Merz la o conferință de presă.

'Această țară (Siria) are nevoie acum de toată forța sa, în special de cea a sirienilor, pentru a se reconstrui. Și de aceea mulți se vor întoarce de bunăvoie din Germania în țara lor', a adăugat șeful guvernului federal german, după ce a fost întrebat despre recentele declarații ale ministrului său de externe, care a apreciat că încă nu ar fi momentul potrivit ca migranții sirieni să revină în țara lor.

'Aici, aproape nimeni nu poate trăi cu demnitate', afirmase ministrul Wadephul, în timpul unei vizite vineri într-o suburbie a capitalei siriene Damasc devastate de război. Revenirea refugiaților sirieni acasă este deocamdată 'posibilă numai într-o măsură foarte limitată, întrucât o mare parte a infrastructurii acestei țări a fost distrusă' în cei 13 ani de război civil, a mai susținut șeful diplomației germane.

Peste un milion de refugiați sirieni au sosit în Germania, mai ales odată cu valul migrator masiv din 2015-2016, când fosta șefă a guvernului federal german, Angela Merkel, a deschis granițele Germaniei pentru toți migranții veniți în Europa din Africa, Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv din țări unde nu existau conflicte armate.

Cancelarul Merz a mai spus luni că guvernul său știe 'că un număr mare de sirieni doresc să se întoarcă, lucru pe care îl vom încuraja și vom ajuta de asemenea (Siria) să facă acest lucru să se desfășoare rapid'.

El a adăugat că ministrul său de Interne, Alexander Dobridt, lucrează în prezent la stabilirea măsurilor de expulzare din Germania a cetățenilor sirieni care au comis infracțiuni pe teritoriul german.

