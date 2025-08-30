Cancelarul Merz, "îngrijorat" de situația politică din Franța. Guvernul francez își joacă supraviețuirea cu ocazia unui vot de încredere pe 8 septembrie

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 23:52
Cancelarul Merz, "îngrijorat" de situația politică din Franța FOTO X/@F3cotedazur

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, 29 august, că este 'puțin îngrijorat' de situația politică din Franța, în special pentru stabilitatea zonei euro, în contextul în care guvernul francez își joacă supraviețuirea cu ocazia unui vot de încredere pe 8 septembrie, notează AFP.

'Urmărim foarte îndeaproape situația politică din Franța și uneori suntem puțin îngrijorați, ca să fiu sincer', a declarat Friedrich Merz într-un interviu difuzat de canalul francez LCI.

'Interlocutorul meu în chestiuni de cooperare franco-germană este șeful statului (Emmanuel Macron)', a continuat cancelarul german, vorbind după ședința de cabinet franco-germană la Toulon, în sud-estul Franței.

'Îmi doresc să continuăm întărirea acestei cooperări (franco-germane) și ca, în cei doi ani pe care îi mai are (președintele Macron) din mandat, să putem continua să luăm decizii importante, indiferent de problemele politice interne temporare care ne pot îngrijora', a spus Merz.

'Nu doresc să mă amestec în politica internă franceză. Dar avem o monedă comună care trebuie să fie stabilă. Vă amintiți că aceasta a fost promisiunea noastră de acum 25 de ani', a adăugat el.

Chiar dacă și-a relaxat poziția de când Merz a ajuns la putere, Germania pledează în mod tradițional pentru respectarea strictă a constrângerilor bugetare impuse de tratatele europene care instituie o monedă unică.

Premierul francez François Bayrou a anunțat luni că va angaja responsabilitatea guvernului său, minoritar în Adunarea Națională, pentru a ajunge la reducerea datoriei Franței și a stabili un obiectiv bugetar pentru 2026.

Zelenski și Putin nu vor sta față în față așa cum vrea Trump, e sigur cancelarul Germaniei. "Este evident că nu va exista o astfel de întâlnire"
Zelenski și Putin nu vor sta față în față așa cum vrea Trump, e sigur cancelarul Germaniei. "Este evident că nu va exista o astfel de întâlnire"
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, 28 august, că este 'evident că nu va exista nicio întâlnire' în viitorul apropiat între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și...
Ziua Independenței Republicii Moldova sărbătorită cu trei mari puteri: Macron, Merz și Tusk merg în vizită la Chișinău
Ziua Independenței Republicii Moldova sărbătorită cu trei mari puteri: Macron, Merz și Tusk merg în vizită la Chișinău
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk sunt așteptați miercuri, 27 august, în Republica Moldova, care sărbătorește 34...
#Friedrich Merz, #ingrijorare, #situatie politica franta , #Germania
