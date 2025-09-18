Celebra cafenea „Central Perk” din Friends a fost recreată în Times Square

Newyorkezii şi turiştii vor putea vizita Central Perk, cafeneaua din serialul "Friends", recreată în cartierul turistic Times Square "la sfârşitul toamnei 2025", au anunţat marţi promotorii acesteia, printre care se numără şi grupul media american Warner Bros Discovery.

„Deşi a fost modernizată pentru a primi clienţii de astăzi, atmosfera unică a Central Perk rămâne neschimbată, oferind o experienţă memorabilă în jurul unei cafele sau a unei mese, atât locuitorilor, cât şi vizitatorilor”, pe canapele portocalii, la fel ca cea devenită celebră datorită serialului, promit ei într-un comunicat.

Acesta va fi a doua cafenea de acest tip din Statele Unite şi din lume, după cea deschisă în Boston.

Proprietate a studioului Warner Bros, serialul "Friends", unul dintre cele mai cunoscute din lume, prezintă viaţa a şase tineri prieteni newyorkezi, trei femei şi trei bărbaţi, între apartamentele lor şi Central Perk, în 236 de episoade difuzate între 1994 şi 2004 în Statele Unite.

Succesul său televizat este însoţit de un succes comercial durabil, între produse derivate şi activităţi, precum expoziţia imersivă „The Friends Experience” din New York, Las Vegas sau Londra.

Ads