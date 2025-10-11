Revine frigul în București. Meteorologii anunță un val de aer polar

La finalul acestei săptămâni meteorologii au anunțat că vremea va fi frumoasă în București, însă de marți se va răci.

În plus, o bună parte din țară este deja sub coduri de vreme rea.

„În zona Țarcu avem rafale de peste 140km/h la această oră și s-a impus emiterea unui cod roșu până la ora 12:00 privind aceste rafale de peste 140km/h acolo mai și ninge, este viscol. Este iarnă autentică și vorbim de rafale foarte mari ce depășesc, spuneam, 140km/h cât privește intensitatea vântului din orele serii, treptat vântul va mai diminua intensitate”, a declarat la Digi24 meteorologul Mihai Buștiu.

Vremea se schimbă radical de luni, când o masă de aer polar va coborî peste Europa Central-Estică. Temperaturile vor scădea semnificativ pe partea de nord, unde nu vor fi mai mult de 10-11 grade Celsius, potrivit b365.ro.

„Ziua de duminică va aduce o vreme frumoasă în Capitală, cu 21 de grade la amiază, dar săptămâna viitoare vom vedea, avem noi schimbări.

De marți încolo intrăm cu temperaturi destul de coborâte, episod de vreme rece care va ține până undeva vinerea viitoare, cel puțin cu datele pe care le avem în momentul de față”, a spus meteorologul ANM.

Coduri galbene de intensificări ale vântului în 22 de județe, sâmbătă

Ads

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile, sâmbătă, în 22 de județe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 23:00, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1.700 de metri vor fi rafale de 90...120 km/h.

De asemenea, până la ora 18:00, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h.

Județele vizate de atenționările meteo sunt Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Constanța, Covasna, Brașov, Mehedinți, integral, și, parțial, Suceava, Neamț, Bacău, Buzău, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Caraș-Severin și Gorj.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi sâmbătă, pe arii restrânse, în majoritatea regiunilor, atenționează ANM.

Ads