Alimentele care devin toxice dacă sunt păstrate în frigider: "Mulți oameni nu știu asta"

Adesea facem lucruri care nu sunt ideale pentru sănătatea noastră, uneori fără să ne dăm seama. În special când vine vorba de gătit și curățenie, multe persoane au obiceiuri care pot fi extrem de dăunătoare pe termen lung.

Expertul în sănătate Dr. Dimple Jangda împărtășește trucuri care țin în mod special de bucătărie.

Într-o postare recentă, ea a menționat că există mai multe alimente pe care oamenii le consumă fără să știe că pot deveni toxice pentru starea lor generală de bine.

"Mulți oameni nu știu asta", a dezvăluit ea, "dar există mai multe alimente care nu ar trebui să intre în frigiderul tău... și oamenii tot le consumă."

4 alimente care devin toxice când sunt păstrate la frigider

Usturoiul curățat

"Niciodată să nu cumperi usturoi curățat și să-l pui la frigider," a avertizat Dr. Jangda. "Începe să prindă mucegai foarte repede. Mucegaiul de usturoi a fost de fapt asociat cu cancer."

Usturoiul este cunoscut pentru că absoarbe umiditatea din aerul frigiderului, făcându-l mai susceptibil la dezvoltarea mucegaiului. Nu numai că stadiile incipiente ale mucegaiului sunt asociate cu "senzație de strângere în piept, tuse, șuierături" și alte simptome la ingestie, dar producțiile tardive de "micotoxine" au fost legate de cancer.

Dr. Jangda a recomandat achiziționarea de usturoi proaspăt atunci când este posibil și lăsarea cojii până când îl folosești. Conform lui Jangda, este potrivit să lași cățelul de usturoi în afara frigiderului, păstrându-l pe un blat uscat în loc să-l pui în sertarul frigiderului.

Poți lua în considerare găsirea unei alternative și păstrarea usturoiului mărunțit în borcan sau macerarea în oțet pentru a-l ține în frigider.

Ceapă

Împreună cu usturoiul, ceapa este adesea ținută în mod greșit în frigider de către consumatorul obișnuit. Fie că este vorba despre o ceapă întreagă sau doar despre o bucată rămasă de la gătit, ceapa este cunoscută că atrage bacterii din mediul său.

"Când cineva este bolnav acasă, chiar punem o felie de ceapă în colțul camerei pentru a colecta toate bacteriile nesănătoase," a împărtășit Dr. Jangda.

O ceapă poate fi deosebit de toxică. Indiferent dacă există sau nu mucegai vizibil, aceasta a absorbit toate bacteriile din frigider și le-a reținut.

Multe persoane își curăță frigiderele doar o dată sau de două ori pe an, așa că multe bacterii transformă alimentele în toxine.

Ghimbir proaspăt

"Ghimbirul începe să prindă mucegai foarte repede când îl pui la frigider. Acest lucru a fost asociat cu insuficiența renală și hepatică."

În timp ce ghimbirul proaspăt este asociat cu beneficii pentru sănătate care combat bolile renale, stocarea incorectă poate fi dăunătoare.

Producerea de mucegai pe ghimbirul proaspăt este stimulată doar de temperatura scăzută și umiditatea din frigider, făcându-l potențial toxic la ingestie.

Orez gătit

"Multe persoane au început să țină orez gătit în frigider, din cauza rezistenței la amidon", a spus Dr. Jangda.

"Cu toate acestea, orezul este unul dintre ingredientele care prinde cel mai rapid mucegai. Dacă intenționați să-l păstrați la frigider, nu mai mult de 24 de ore."

Alți experți, precum Dr. Janine Bowring, sunt de acord, afirmând că ar trebui să "nu mâncați niciodată orez rămas de la o masă."

Cu capacitatea de a dezvolta mucegai foarte ușor, orezul rămas are potențialul de a deveni toxic mult mai rapid în frigider decât alte alimente. În plus, Dr. Bowring a menționat că orezul gătit are potențialul de a dezvolta o bacterie specifică numită "b. cereus", asociată cu intoxicațiile alimentare.

Prin urmare, dacă a trecut ceva timp de când ai privit în adâncurile frigiderului tău, ar putea fi momentul potrivit. Ia în considerare achiziționarea unor rafturi de bucătărie sau un coș pentru produse, pentru a te asigura că aceste alimente nu ajung să devină toxice când sunt ascunse în sertarele frigiderului tău.