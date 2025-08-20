Cinci alimente pe care nu ar trebui niciodată să le depozitezi în ușa frigiderului

După o vizită la supermarket, aranjarea cumpărăturilor în frigider poate părea un proces simplu, dar nu este chiar atât de banal pe cât ai crede. De la rafturi la sertare şi până la uşa frigiderului, locul unde pui alimentele contează pentru siguranţa şi păstrarea lor corectă.

Cinci alimente nu ar trebui niciodată depozitate în uşa frigiderului.

Lapte

Deşi pare un loc convenabil pentru a depozita bidoanele mari de lapte, uşa frigiderului este, de fapt, cea mai proastă alegere. Temperaturile mai ridicate favorizează dezvoltarea bacteriilor, iar depozitarea laptelui în uşă — unde este expus constant la variaţii de temperatură — creşte riscul de alterare. În schimb, Asociaţia Laptelui din SUA recomandă păstrarea laptelui în partea din spate a frigiderului, unde temperatura este cea mai scăzută.

Ouă

Deşi unele frigidere au un raft special, în formă de suport pentru ouă, pe uşa frigiderului, acesta nu se află în locul potrivit pentru a menţine temperatura optimă de păstrare. Conform American Egg Board, ouăle se păstrează cel mai bine pe un raft interior, unde temperatura rămâne mai constantă. De asemenea, ouăle trebuie păstrate în cartonul lor original, deoarece acesta previne pierderea de umiditate şi protejează ouăle de absorbirea mirosurilor sau aromelor provenite de la alte alimente.

Carne

Atunci când găteşti cu carne crudă sau carne de pasăre, este important să le manipulezi în siguranţă pentru a evita îmbolnăvirile — iar asta începe cu depozitarea corectă. Carnea crudă şi carnea de pasăre conţin sucuri în ambalaj, care pot contamina alte alimente dacă intră în contact cu ele. Depozitarea acestor alimente în uşa frigiderului nu este o alegere bună, deoarece lichidele pot curge cu uşurinţă. În plus, temperaturile fluctuante din uşa frigiderului nu sunt sigure. Cel mai bun loc pentru carne crudă şi carne de pasăre este pe raftul de jos al frigiderului, bine înfăşurate în folie sau într-un recipient etanş pentru a preveni scurgerile.

Fructe şi legume

Dacă vrei să iei rapid un ciorchine de struguri sau câteva bastonaşe de morcovi pentru o gustare sănătoasă, uşa frigiderului pare la îndemână. Totuşi, există un loc mai potrivit: sertarele pentru fructe şi legume. Aceste compartimente speciale oferă un mediu optim de depozitare pentru fructe şi legume. Majoritatea sertarelor pentru prospeţime permit reglarea nivelului de umiditate, astfel încât să poţi separa compartimentele: unul pentru fructe şi altul pentru legume (fructele au nevoie de umiditate mai scăzută, iar legumele de umiditate mai ridicată).

Brânză

La fel ca fructele şi legumele, şi brânza are un loc special în frigider — şi nu este uşa. Sertarul îngust (în funcţie de modelul frigiderului, acesta poate fi la mijloc sau în partea de jos) este conceput pentru depozitarea brânzeturilor. Aerul rece suplimentar este direcţionat în sertar pentru a menţine alimentele foarte reci fără a le congela, ceea ce este ideal pentru brânză. Acest sertar este, de asemenea, potrivit pentru mezeluri.

Ce ar trebui să depozitezi în uşa frigiderului

Condimente

Uşa frigiderului este locul perfect pentru condimente. De la sirop de arţar la ketchup şi maioneză, poţi depozita aceste sticle acolo. Aceste produse au o durată de viaţă mai lungă şi pot suporta variaţiile de temperatură ale uşii (de fapt, condimente precum siropul de arţar şi ketchup-ul nici măcar nu trebuie refrigerate, dar mulţi preferă să le ţină la rece pentru gust). Unele mărci, precum Hellmann’s, recomandă chiar pe etichetă depozitarea produsului în uşa frigiderului!

Dressinguri pentru salate

Asemenea condimentelor, sticlele de dressing pentru salate pot fi depozitate în uşa frigiderului. Sticlele deschise pot fi păstrate la frigider până la 2 luni, dar este important să verifici data de pe etichetă. Dacă ai un dressing pe bază de ulei, nu te îngrijora dacă observi că ingredientele s-au separat înfrigider — doar agită sticla înainte de utilizare şi dressingul este bun de consum.

Băuturi răcoritoare

Uşa frigiderului este ideală pentru băuturile răcoritoare. De fapt, majoritatea acestor băuturi nici nu trebuie refrigerate, însă mulţi preferă să le consume reci. Dacă vrei o băutură răcoritoare la temperatură scăzută, poţi depozita dozele de suc sau apa minerală carbogazoasă pe uşa frigiderului (unele frigidere au chiar raft special pentru asta).

Înţelegerea temperaturii din frigider

Înainte de a depozita orice aliment, asigură-te că frigiderul tău este setat la temperatura corectă. Frigiderele ar trebui să menţină o temperatură de 4°C sau mai scăzută. Unele frigidere au deja un termometru integrat pentru a regla temperatura, dar dacă al tău nu are, poţi achiziţiona un termometru special pentru electrocasnice.

În timp ce temperatura de pe rafturi şi din sertare rămâne relativ constantă, uşa frigiderului este expusă fluctuaţiilor. De fiecare dată când uşa se deschide, conţinutul este expus la aer cald. Alimentele păstrate acolo au un risc mai mare de alterare, de aceea este important să depozitezi pe uşă doar produse care suportă aceste variaţii.

Opinia experţilor

Alimente precum laptele, ouăle şi carnea nu ar trebui niciodată depozitate în uşa frigiderului, chiar dacă pare mai convenabil. Deschiderea şi închiderea frecventă a uşii duce la fluctuaţii de temperatură, ceea ce poate provoca alterarea mai rapidă a unor alimente şi chiar riscuri pentru sănătate. Uşa frigiderului este un loc excelent pentru depozitarea condimentelor, dressingurilor pentru salate şi băuturilor răcoritoare, deoarece acestea au o durată de viaţă mai mare, scrie eatingwell.com.

