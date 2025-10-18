8 trucuri inteligente prin care poți face ca alimentele să reziste mai mult în frigider. Ce este metoda depozitării inversate

Un expert în refrigerare a împărtășit trucuri simple de depozitare care te ajută să păstrezi alimentele proaspete pentru mai mult timp.

De la resturi de mâncare la fructe și legume neatinse, o mare parte din ceea ce ajunge la gunoi ar fi putut rezista mai mult dacă ar fi fost depozitate corect.

O mare parte din această problemă ține de felul în care folosim frigiderul. El este conceput pentru a conserva alimentele, dar puțini dintre noi realizăm cât de mult influențează temperatura și amplasarea prospețimea produselor.

Așadar, organizarea frigiderului nu înseamnă doar să economisești spațiu, ci și să reduci risipa, să economisești bani și să prelungești durata de viață a cumpărăturilor săptămânale. Iată cum poți face asta.

De ce contează locul în care pui alimentele în frigider

Temperatura ideală a frigiderului este între 0,5°C și 5°C, dar diferitele zone din interior pot fi mai reci sau mai calde, explică Jamie Cooper, manager de produs senior pentru refrigerare la Hotpoint.

„Depozitarea alimentelor în zonele potrivite de temperatură le menține proaspete pentru mai mult timp”, spune el.

Un termometru așezat pe raftul din mijloc te poate ajuta să verifici temperatura, dar este util să știi ce tip de alimente se păstrează cel mai bine unde.

Raftul de jos

Aceasta este cea mai rece zonă din frigider și este potrivită pentru carne crudă, pește și fructe de mare, spune Cooper.

„Depozitează-le închise ermetic sau învelite, pentru a preveni contaminarea”, recomandă el.

Raftul din mijloc

Ideal pentru lactate, mezeluri și resturi de mâncare gătită.

„Brânza, laptele și produse similare ar trebui păstrate pe rafturile din mijloc sau de sus ale frigiderului”, spune Cooper.

„Evită să depozitezi laptele în ușa frigiderului – fluctuațiile de temperatură cauzate de deschidere și închidere îl pot face să se strice mai repede.”

Rafturile de pe ușă

Aceasta este cea mai caldă zonă, potrivită pentru sosuri, condimente și gemuri, explică specialistul.

Sertarele

Sunt ideale pentru fructe și legume, deoarece permit controlul umidității și separarea produselor.

„Sertarele închise etanș pot păstra salatele crocante timp de mai multe zile, menținând nivelul optim de umiditate. La fel și legumele cu frunze, care se ofilesc ușor”, spune Cooper.

Totuși, avertizează să nu păstrezi fructele și legumele împreună:

„Fructele eliberează etilenă – un gaz natural care poate accelera maturarea și alterarea altor produse proaspete atunci când este prins într-un spațiu închis.”

Dacă frigiderul tău are două sertare, folosește unul pentru fructe și unul pentru legume. Dacă ai doar unul, păstrează acolo legumele, iar fructele precum merele, perele sau citricele așază-le pe raftul de deasupra sertarului (sau într-un bol, pe blat). Este suficient de răcoros pentru a le menține proaspete, dar permite circulația aerului.

8 trucuri inteligente pentru frigider

Câteva obiceiuri simple pot face o mare diferență în păstrarea prospețimii alimentelor.

1. Cutia „mănâncă-mă primul”

Creează un mic recipient pentru alimentele aproape de termenul de expirare. Este un reminder vizual să le folosești înainte de a deschide produse noi.

2. Planul săptămânal lipit pe frigider

Ține o listă cu mesele planificate pentru săptămână și datele de expirare ale ingredientelor – lipită pe ușa frigiderului. Astfel eviți risipa și cumpărăturile inutile.

3. Trucul cu prosopul umed pentru verdețuri

„Dacă învelești verdețurile într-un prosop de bucătărie umed, vor rezista mai mult”, explică Cooper. „Umiditatea menținută previne uscarea și oferă mediul ideal pentru prospețime.”

4. Metoda depozitării inversate

„Păstrează salata, spanacul și alte frunze delicate cu tulpinile în sus, în sertarul pentru legume”, recomandă specialistul. „Astfel, previi acumularea de umezeală la bază, care duce la putrezire timpurie.”

5. Privirea de un minut prin frigider

Înainte de cumpărăturile săptămânale, verifică rapid frigiderul. „O privire scurtă te ajută să eviți dublurile și să observi ce produse se apropie de expirare”, spune Cooper.

6. Alege sticla în locul plasticului

Recipientele din sticlă nu rețin mirosuri sau pete și mențin temperatura mai bine decât plasticul.

„Sticla îți oferă și vizibilitate mai bună asupra conținutului, așa că e mai puțin probabil să uiți de resturile de la spate”, adaugă Cooper.

7. Lasă mâncarea gătită să se răcească înainte

„Dacă pui mâncarea fierbinte direct în frigider, ridici temperatura internă și afectezi alte produse”, avertizează el.

Lasă întotdeauna mâncarea să se răcească înainte de a o pune în frigider sau la congelator.

8. Nu supraaglomera frigiderul

Deși tentant, un frigider plin ochi nu este mai eficient.

„Fluxul slab de aer obligă frigiderul să muncească mai mult și duce la temperaturi neuniforme, care pot strica alimentele mai repede”, explică Cooper.

„Evită să îndeși rafturile până când alimentele ating tavanul frigiderului.”

Dacă observi că produsele din spate îngheață, iar cele din față sunt prea calde, sau dacă apare condens pe rafturi, înseamnă că răcirea nu este uniformă.

„Asigură-te că orificiile de ventilație interne nu sunt blocate și verifică garniturile ușii pentru eventuale spații”, recomandă expertul.

„Dacă problema persistă, ajustează termostatul astfel încât temperatura să se mențină constant între 0,5 și 5°C.”

Ce face un frigider inteligent

Dacă uiți des ce ai în frigider sau cumperi aceleași produse de două ori, ar putea merita să investești într-un frigider inteligent. Sunt mai scumpe decât modelele obișnuite, dar pentru unele gospodării aglomerate, investiția se poate dovedi utilă.

Noile modele de la Samsung, Hisense sau LG pot monitoriza zonele de temperatură, umiditatea și consumul de energie, menținând alimentele proaspete mai mult timp.

Multe au camere integrate, care îți permit să vezi conținutul frigiderului direct de pe telefon când ești la cumpărături sau să primești notificări dacă ușa a rămas deschisă.

Unele modele merg și mai departe, urmărind datele de expirare sau sugerând rețete pe baza ingredientelor disponibile – funcții care pot reduce risipa și economisi bani pe termen lung, scrie yahoo.com.

