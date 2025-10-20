7 alimente pe care ar trebui să le arunci imediat din frigider. Regula de aur care trebuie respectată

7 alimente pe care ar trebui să le arunci imediat din frigider. Regula de aur care trebuie respectată
Frigider plin cu alimente FOTO Unsplash

”Locatarii” cei mai vechi ai frigiderului tău — borcanele și condimentele — s-ar putea să-și fi depășit demult termenul de grație. Este destul de evident că resturile de mâncare uitate acolo de mai bine de o săptămână trebuie aruncate. La fel și acea felie de pizza uscată. Dar există multe alte alimente care ar trebui eliminate, chiar dacă nu par stricate la prima vedere.

Specialiștii în știința alimentelor au explicat care sunt produsele din frigider ce pot sta prea mult timp fără să ne dăm seama. Dacă ușa frigiderului tău arată ca un muzeu al borcanelor pe jumătate goale — castraveți murați de la grătarul de vara trecută, pastă miso din perioada „supa japoneză” sau gem din cine știe ce an — nu ești singurul.

Atenție la borcane

Alimentele pe care tindem să le ignorăm și să le păstrăm prea mult? Principalii vinovați, spun experții, sunt produsele sărate, dulci sau fermentate — cele care par că rezistă la nesfârșit. Mulți credem că alimentele bogate în sare, zahăr sau acid pot ține aproape la infinit.

„Asta e adevărat doar până în momentul în care deschizi borcanul”, explică specialista în știința alimentelor Abbey Thiel. Chiar și cele mai bine conservate produse se strică în timp — și adesea mai repede decât credem.

Mitul termenului de valabilitate „infinit”

Cât timp sunt sigilate, aceste produse sunt „sterile din punct de vedere comercial” — tratate termic sau presurizate astfel încât microorganismele periculoase să nu poată supraviețui în interior. Dar, odată deschise, situația se schimbă radical.

„Alimentele sunt din nou expuse microorganismelor din aer, oxigenului, umidității și luminii”, spune Thiel. „Calitatea începe să scadă rapid din cauza reacțiilor microbiene, enzimatice și chimice.”

Cu alte cuvinte, borcanul tău de murături deschis e o invitație pentru alterare.

Experta în știința alimentelor Kantha Shelke, doctor în domeniu și membră a Institutului Tehnologilor Alimentari, confirmă: „Sarea și zahărul încetinesc activitatea microbiană, dar unele mucegaiuri și drojdii pot crește chiar și în medii foarte sărate sau dulci, unde bacteriile nu pot supraviețui.”

În timp, aceste microorganisme își fac treaba: „Alimentele se schimbă constant — grăsimile oxidează și devin râncede, culorile se estompează, aromele se modifică, iar nutrienții se degradează.” Pe scurt: nimic nu durează veșnic.

Alimente care trebuie aruncate

Mucegaiul este, de obicei, primul semn de avertizare, spune Thiel, deoarece poate crește chiar și în alimente cu umiditate scăzută. Îl poți observa pe suprafața gemului sau pe marginea borcanelor cu murături. Dar și schimbările subtile pot indica alterarea.

Shelke oferă câteva semnale de alarmă pentru șapte produse comune:

Murături și varză murată moi – dacă și-au pierdut crocantul și au devenit moi, microbii nedoriți și-au făcut deja loc. Un film albicios la suprafață indică alterare.

  • Măsline moi sau cu nuanțe roz-roșiatice – sunt compromise.
  • Maioneză separată – dacă observi straturi apoase, produsul s-a degradat.
  • Pastă miso cu miros neplăcut – aroma trebuie să fie profundă și pământie, nu ascuțită sau alcoolică.
  • Gem care bolborosește sau elimină lichid – semn că a început fermentația.

Cum să prelungești durata de viață a alimentelor din borcane

Odată ce ai deschis un borcan, modul de manipulare contează enorm. Pune-l imediat la frigider, recomandă Thiel.

„Nu lăsa alimentele pe blat!” Păstrează capacele bine strânse, elimină aerul din recipientele flexibile și folosește întotdeauna ustensile curate — niciodată degetele.

Shelke oferă câteva reguli simple:

  • Păstrează la rece: frigul încetinește dezvoltarea microbilor și menține aroma. Chiar și miso-ul „stabil la raft” trebuie refrigerat după deschidere.
  • Păstrează curățenia: nu introduce firimituri, umezeală sau resturi.
  • Păstrează etanș: șterge marginile borcanelor și strânge capacele.
  • Ține evidența timpului: după deschidere, maioneza se păstrează aproximativ 2 luni, murăturile și măslinele 1–3 luni, varza murată și miso 4–6 luni, iar gemurile între 6 și 12 luni.

Și, în final, regula de aur a lui Shelke:

„Ai încredere în instinct. Dacă textura, mirosul sau aspectul par ușor schimbate — chiar și puțin — e timpul să-l arunci.”

Pentru că, oricât de delicios ar fi, niciun condiment nu merită riscul unei intoxicații alimentare, scrie marthastewart.com.

8 trucuri inteligente prin care poți face ca alimentele să reziste mai mult în frigider. Ce este metoda depozitării inversate
8 trucuri inteligente prin care poți face ca alimentele să reziste mai mult în frigider. Ce este metoda depozitării inversate
Un expert în refrigerare a împărtășit trucuri simple de depozitare care te ajută să păstrezi alimentele proaspete pentru mai mult timp. De la resturi de mâncare la fructe și legume...
Ouă maro versus ouă albe: Care este diferența și care sunt mai bune pentru tine?
Ouă maro versus ouă albe: Care este diferența și care sunt mai bune pentru tine?
Ouăle sunt unul dintre cele mai comune și mai hrănitoare alimente din lume — un adevărat preparat complet, plin de beneficii. Aceste mici comori nutritive se regăsesc în dietele oamenilor...
