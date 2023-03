De ce să îți cumperi o friteuză cu aer cald și cum să alegi modelul potrivit pentru tine

Într-o lume în care timpul este prețios și ritmul de viață agitat, ajungem deseori să punem pe locul doi îngrijirea noastră pentru a face față altor obligații și sarcini zilnice. Chiar și mâncatul sănătos poate părea o provocare la prima vedere, însă este un aspect esențial pentru a menține un stil de viață sănătos. Știm desigur că tot ceea ce consumăm are un impact direct asupra nivelului nostru de energie, stării de spirit și sănătății generale. Dar suntem norocoși pentru că tehnologia a evoluat și aparatele de gătit disponibile pe piață ne ajută să gătim mese sănătoase și gustoase fără prea mult efort. În acest articol îți vom prezenta un astfel de aparat de gătit, friteuza cu aer cald, care poate fi un ajutor de nădejde în bucătărie.

Am testat modelele de friteuze cu aer cald din gama Tefal Easy Fry și experiența a fost una extraordinară. Toate modelele din gamă folosesc tehnologia Extra Crisp care echilibrează temperatura de gătire și fluxul de aer cald, astfel încât preparatele finale au fost crocante la exterior, fragede la interior și absolut delicioase. Important este și faptul că pentru a obține acest gust savuros vei folosi puțin spre deloc ulei.

Modelul Tefal Easy Fry 9 în 1 are 9 funcții de gătit cu aer cald: prăjire, grătar, copt, rumenire, deshidratare, toast, rotisare și reîncălzire. Practic ai posibilitatea să gătești rapid orice poftești. În plus are și programe automate presetate (de la pui și pește, la cartofi prăjiți, pizza, grătar, dar și prăjituri). Dacă vrei să pregătești o masă copioasă, acest model permite să prepari până la 3 rețete simultan, ceea ce te ajută să salvezi foarte mult timp. Versatilitatea modelului permite să împaci toate gusturile din familie și să gătești variat.

Cu modelul Tefal EasyFry & Grill 2 în 1 XXL poți pregăti până la 8 porții, are două zone de gătit și programe pentru tot ceea ce este mai delicios: cartofi prăjiți, nuggets, pui sau alte tipuri de carne, pizza, legume și desert.

Experiența gătitului devine una memorabilă pentru că poți prepara orice rețetă îți dorești, iar la final te vei bucura de o masă pe cât de savuroasă, pe atât de sănătoasă.

Cum funcționează friteuza cu aer cald?

Friteuzele cu aer cald sunt atât de populare pentru că permit gătitul alimentelor într-un mod mai sănătos, reducând cantitatea de grăsimi și ulei folosit în procesul de gătire. Aparatul utilizează aer cald pentru a găti alimentele, în loc să le prăjească în ulei, ca în cazul friteuzelor tradiționale. Tehnologia folosită de friteuzele cu aer cald permite încălzirea uniformă a ingredientelor, dar și amestecarea lor în timpul procesului de gătire, astfel că acestea își păstrează textura. Alimentele sunt încă crocante și gustoase, dar fără a fi uleioase sau grase.

Avantajele friteuzei cu aer cald

Versatilitatea - friteuzele cu aer cald pot fi utilizate pentru a găti o gamă largă de alimente, de la cartofi prăjiți și aripioare de pui, la legume și fructe de mare.

Economia de timp – aparatul gătește pentru tine, trebuie doar să pregătești ingredientele și să selectezi programul dorit. În plus, necesită mai puțin timp de curățare decât gătitul tradițional.

Gust și sănătate – alimentele gătite la aer sunt mai puțin grase, dar sunt extrem de delicioase.

Cum alegi friteuza potrivită pentru tine

Trebuie să știi că nu toate friteuzele cu aer cald sunt la fel și fiecare model are caracteristici care îl fac adecvat pentru nevoile și preferințele fiecărei persoane. Atunci când alegem o friteuză cu aer cald, trebuie să ținem cont de dimensiunea acesteia, capacitatea, puterea, funcțiile disponibile și prețul.

De exemplu, o friteuză mai mică poate fi potrivită pentru o persoană singură sau pentru o familie cu puțini membri, în timp ce o friteuză mai mare este varianta ideală dacă trebuie să pregătești mese pentru o familie mai numeroasă.

Un alt criteriu pentru alegerea friteuzei potrivite este legat de zonele de gătit. Modelele cu 2 sau 3 zone de gătit permit pregătirea mai multor rețete diferite în același timp, ceea ce scurtează foarte mult statul în bucătărie.

De asemenea, unele friteuze cu aer cald pot avea caracteristici suplimentare: temporizator, programe extra de gătit (rotiserie, grătar, deshidratare), un termometru, accesorii (grătar, rafturi, tavă) sau alte funcții care pot face procesul de gătit mai ușor și mai precis. Prețul variază în funcție de caracteristicile friteuzei, iar acest lucru poate influența decizia de cumpărare. Dar cu siguranță trebuie luat în calcul ansamblul beneficiilor pe care le obții, pentru că mai mult timp petrecut cu cei dragi este un câștig major. Iar friteuzele cu aer cald reprezintă o alegere excelentă pentru cei care doresc să gătească alimente sănătoase și crocante, economisind totodată timp.