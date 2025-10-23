Fritz despre majorarea salariului minim: ”Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, 23 octombrie, că nu vede, în momentul de față, posibilitatea bugetului național de a susține o creștere a salariului minim de anul viitor și că, probabil, dacă PSD nu ar fi participat la o guvernare care ”să aducă deficitul bugetar la 10%”, majorarea ar fi putut avea loc.

”Pentru creșterea salariului minim, care are un efect imediat nu doar asupra bugetului statului, ci și asupra economiei mai largi, momentan eu nu văd spațiul bugetar (necesar, n.r.) și de aceea, pentru 2026, nu cred că este realist, deși, bineînțeles, toată lumea și-ar dori să avem acest spațiu. Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%, acum am avea spațiu de a crește salariul minim”, a afirmat Dominic Fritz.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, că ”a atenționat puțin Guvernul” pe subiectul creșterii salariului minim, liderul social-democrat susținând că România riscă intrarea într-o zonă de infringement dacă nu adoptă măsura.

”Am atenționat un pic guvernul, inclusiv azi (miercuri, n.r.). Am văzut luări de poziție cum că se refuză creșterea salariului minim. Să știți că e un angajament european pe care România l-a luat. Am vorbit inclusiv cu Roxana Mînzatu, comisarul european, vicepreședinta comisiei, am rugat-o să prezinte un material prin care să luăm deciziile cele mai bune în România, fiindcă riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creștere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem”, a spus Grindeanu, întrebat dacă social democrații s-au gândit la măsuri de sprijinire a categoriilor vulnerabile în contextul creșterii prețurilor la energie.

