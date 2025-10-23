Fritz despre majorarea salariului minim: ”Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%”

Autor: Silvia Salcie
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 13:00
140 citiri
Fritz despre majorarea salariului minim: ”Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%”
Dominic Fritz, președintele USR FOTO / Hepta

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, 23 octombrie, că nu vede, în momentul de față, posibilitatea bugetului național de a susține o creștere a salariului minim de anul viitor și că, probabil, dacă PSD nu ar fi participat la o guvernare care ”să aducă deficitul bugetar la 10%”, majorarea ar fi putut avea loc.

”Pentru creșterea salariului minim, care are un efect imediat nu doar asupra bugetului statului, ci și asupra economiei mai largi, momentan eu nu văd spațiul bugetar (necesar, n.r.) și de aceea, pentru 2026, nu cred că este realist, deși, bineînțeles, toată lumea și-ar dori să avem acest spațiu. Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%, acum am avea spațiu de a crește salariul minim”, a afirmat Dominic Fritz.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, că ”a atenționat puțin Guvernul” pe subiectul creșterii salariului minim, liderul social-democrat susținând că România riscă intrarea într-o zonă de infringement dacă nu adoptă măsura.

”Am atenționat un pic guvernul, inclusiv azi (miercuri, n.r.). Am văzut luări de poziție cum că se refuză creșterea salariului minim. Să știți că e un angajament european pe care România l-a luat. Am vorbit inclusiv cu Roxana Mînzatu, comisarul european, vicepreședinta comisiei, am rugat-o să prezinte un material prin care să luăm deciziile cele mai bune în România, fiindcă riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creștere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem”, a spus Grindeanu, întrebat dacă social democrații s-au gândit la măsuri de sprijinire a categoriilor vulnerabile în contextul creșterii prețurilor la energie.

Guvernul ia astăzi decizia privind data alegerilor, care ar trebui să aibă loc în București și în alte 13 circumscripții electorale din țară
Guvernul ia astăzi decizia privind data alegerilor, care ar trebui să aibă loc în București și în alte 13 circumscripții electorale din țară
Guvernul a stabilit data de 7 decembrie pentru alegerile la București, decizie luată în ședința coaliției de marți. Pe aceeași zi vor avea loc și alegeri parțiale în 12 circumscripții...
Bulgaria critică România pentru că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre. "Nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord"
Bulgaria critică România pentru că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre. "Nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord"
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a criticat România pentru „obstacolele sistematice” în extinderea infrastructurii de-a lungul Dunării, acuzând...
#fritz, #critici, #grindeanu, #guvern, #bani , #stiri Dominic Fritz
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Mesajul terifiant despre un nou razboi mondial, transmis romanilor de un cunoscut strateg israelian: "E cat se poate de posibil"
a1.ro
Doru Octavian Dumitru, de urgenta la spital! Mesajul dureros transmis de familie, dupa ce artistul nu a putut urca pe scena: "Rugati-va"
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. E oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. În ce comune vor mai fi chemați românii la vot
  2. Fritz despre majorarea salariului minim: ”Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%”
  3. Primarul Robert Negoiță, răspuns „în doi peri” când este întrebat de locuitori de ce a construit drumuri peste magistralele de gaz, punând populația în pericol VIDEO
  4. Opinie: Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției?
  5. Nicușor Dan, înaintea summitului Uniunii Europene: „Sunt teme importante pentru România”. Aderarea Republicii Moldova, pe ordinea de zi VIDEO
  6. Guvernul ia astăzi decizia privind data alegerilor, care ar trebui să aibă loc în București și în alte 13 circumscripții electorale din țară
  7. Răspunsul PNL la criticile lui Grindeanu la adresa premierului Bolojan: ”Nu mor caii când vor câinii”
  8. Un consilier local care candidat din partea ARI-USR este acuzat că ar fi agresat elevi aflați într-o excursie. Era deranjat că făceau zgomot
  9. Sorin Grindeanu, un nou atac la premierul Ilie Bolojan. Îi recomandă să guverneze cu "inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată"
  10. Cum mimează instituțiile statului reducerea cheltuielilor, în timp ce românii de rând plătesc taxe mai mari. Reorganizarea Ministerului Agriculturii, blocată de zece luni