Bărbații, exasperați de prețurile din frizerii: "Unde te tunzi dacă nu ești milionar?"

În ultimii ani, prețurile din frizerii au crescut semnificativ, transformând o simplă tunsoare într-un mic lux pentru mulți. Ce era odinioară un serviciu accesibil și rapid a devenit acum o experiență costisitoare, mai ales în marile orașe.

De la tunsori de bază până la bărbierit sau aranjat barbă, tarifele continuă să urce, iar clienții se întreabă tot mai des dacă prețul reflectă într-adevăr serviciul oferit.

"Unde te tunzi dacă nu ești milionar?"

Subiectul este de interes și în mediul online. Recent, un utilizator al platformei Reddit a încercat să afle unde sunt prețurile mai mici sau ce soluții au alții la această problemă costisitoare.

"Mai toate frizeriile acum tund pe niște bani de te doare capul, nu cred că am văzut sub 80 de lei o amărâtă de tunsoare, până și în frizeriile alea mici și vai de ele se tunde la banii ăștia, și mai au și pachete din alea vezi doamne ți-a dat puțin cu mașina de tuns prin barbă, gata, dublu la preț. Culmea este că, indiferent de cât dai indiferent unde te tunzi, sunt aceiași oameni plini de figuri și nici nu își fac treaba bine, tot cum știu ei te tund.

Eu mă tund singur în cap un singur număr de ceva ani, ba chiar am învățat să fac și fade-uri și nebunii, dar pentru un motiv sau altul nu îmi mai iese și mereu mă tund prost. Știe cineva vreo frizerie cu prețuri așa mai decente?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Să ai păr e o investiție proastă în 2025"

Întrebarea sa a strâns peste 200 de comentarii.

"Să ai păr e o investiție proastă în 2025, bro", constată cineva.

"Poți să încerci clasicele frizerii Igiena, nu dai mai mult de 50 de lei pe o tunsoare normală, deși am observat că au prețuri diferite în funcție de zonă. La Piața Muncii dădeam 35, în Aviației și Floreasca cam 40/45. Oricum ar fi, merită!

Deci o scoți în 60 lei cu tot cu tips, oricum sunt așa simpatice tănticile alea că îți vine să le lași un 15/20 de lei."

"Așa mai făceam și eu până am început să nimeresc la unele vai de ele, sictirite, îmi făceau părul în valuri - și eu mă tund relativ scurt. Sau mai era una la care mai nimeream vara, lua 1 secundă cu mașina, 5 secunde dădea cu bidineaua aia să o curețe, 1 secundă mașina, 5 o curăța.

Așa prefer să dau 90 lei la 3-4 săptămâni și să iasă decent, decât 60 lei la alea să mă tundă în scârbă."

"Am mers la sigur și mă tund la 0"

Unii recunosc că au găsit soluții extreme.

"Mă tund singur de 15 ani, înveți multe dacă ai răbdare, mai și greșești, dar foarte rar după un timp, doar când nu funcționează ceva corect.

Fără aparat bun nu faci treabă, deci ia-ți ceva de la decent în sus."

"Și eu mă tund singur de 18 ani, dar am mers la sigur și mă tund la 0. Între timp am și chelit natural, dar nu cred că a băgat mai nimeni de seama."

"Ce îți mai iei cu 50 de lei?"

"Treaba e cam așa. Inflație + prețuri nesimțite pentru că se poate. Adevărul e undeva la mijloc, dacă e s-o iei așa, ce îți mai iei cu 50 de lei? Fă un joc mintal și o să vezi ce mult s-a devalorizat leul. Aici e buba. Că, dacă am avea toți de la 10k de lei în sus, nu te-ar deranja că dai 80 lei la tuns. Dar, când treaba e groasă pe toate planurile, mai ales acum cu noile planuri tarifare la energie etc, când vin iar scumpiri la alimente, când se dau afară mii de oameni pe luna din sectorul privat... nah. Înțeleg ce zici, sună ridicol să dai 80 lei la tuns, noroc că ești bărbat, să vezi femeile ce scoruri au. Păi ca femeie să te tunzi și să te vopsești scoți suta de euro. Mai ai unghii, epilat etc etc etc. E faliment."

