Cei patru hobbiți s-au reunit după 20 de ani: cum arată acum Frodo, Sam, Merry și Pippin FOTO

După 20 de ani de la lansarea triologiei Stăpânul Inelelor (The Lord of The Rings), patru personaje faimoase și-au dat întâlnire.

Filmul urmărește aventurile hobbitului Frodo Baggins, interpretat de Elijah Wood. Frodo este ajutat de trei prieteni de acasă, Samwise "Sam" Gamgee (Sean Astin), Peregrin "Pippin" Took (Billy Boyd) și Meriadoc "Merry" Brandybuck (Dominic Monaghan), să distrugă un inel care i-ar oferi puteri nelimitate lui Sauron, stăpânul tenebrelor.

Trilogia The Lord of The Rings a avut premiera în 2001 și este formată din Frăția Inelului, Cele două turnuri și Întoarcerea Regelui.

Cei patru hobbiți s-au reunit la un pahar de vin după 20 de ani. Frodo îi are din nou lângă el pe Sam (în dreapta lui), Pippin (în fața lui) și Merry.

