Polonia, Lituania şi Letonia ar putea decide împreună să îşi închidă graniţele cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, dacă vor avea loc incidente grave cu grupul Wagner de-a lungul frontierelor lor cu această ţară, a declarat joi ministrul polonez de interne, citat de Reuters.

Polonia, membră NATO, a decis la 19 iulie să mute unităţi militare în estul ţării după ce mercenarii companiei private ruse Wagner au început să antreneze forţele speciale belaruse la câţiva kilometri de graniţa sa.

Două zile mai târziu, preşedintele Vladimir Putin a acuzat Polonia că are ambiţii teritoriale în fosta Uniune Sovietică şi a declarat că orice agresiune împotriva Belarusului va fi considerată un atac împotriva Rusiei.

Another #Wagner column that has arrived in Belarus meanwhile. pic.twitter.com/cxpPR3Eg2R