Cantități imense de substanțe toxice, în fructe și legume. Cât costă un aparat de testat calitatea produselor, precum cel folosit de vedete

„Regele jocurilor de noroc", Sorin Constantinescu, a desfășurat o amplă „vânătoare" a fructelor și legumelor toxice. Cunoscutul afacerist a depistat o mulțime de produse considerate sănătoase de publicul larg, însă care erau, de fapt, pline de substanțe chimice, periculoase pentru organism.

Tot demersul a fost realizat cu ajutorul unui aparat special.

Constantinescu a achiziționat aparatul de pe internet. Acest dispozitiv indică exact concentrația de nitrați din diferite produse alimentare. După ce a descoperit cantitățile ridicate de nitrați, Sorin Constantinescu a trimis zece mostre din diferite fructe și legume la un laborator din Belgia, unde a plătit aproximativ 200 de euro pentru fiecare în parte, pentru a vedea dacă rezultatele obținute cu aparatul cumpărat de pe internet coincid.

„Am făcut peste 10 analize la tot felul de produse. Aceste analize de laborator pe care am plătit pentru fiecare în jur de 200 de euro mi-au confirmat ceea ce am spus eu. Pe acest pepene, aparatul l-a indicat cu nitrații în jur de 800. Laboratorul a arătat nitrații la 843, deci confirmă ce spune aparatul. De asemenea, un pepene galben care are depășit fluazivopul (erbicid) de 30 de ori. Un alt pepene de la supermarket mie mi-a dat 450 pe aparat și în laborator mi-a dat 349.

În România nu este reglementată cantitatea de nitrați. Pot să fie oricâți nitrați, poate să explodeze pepenele, că statul nu are treabă. Nitrații provin de la azotul care se pune în sol pentru a-i ajuta să crească mai repede. Nitrații la pătrunjel sunt la 2070 în rezultatul de laborator

Ads

La banane, nitrații trebuie să fie maxim 200 și în laborator sunt la 843. Analizele la roșiile din piață au ieșit bune, dovleceii la fel", susține Sorin Constantinescu.

Un tester pentru nitrați, precum cel al lui Sorin Constantinescu, poate fi achiziționat pentru 600 - 1.000 de lei. Aparatul poate fi folosit și pentru testarea calității apei potabile. Dispozitive similare se găsesc pe diverse site-uri.

Ads