Fructele în exces pot dăuna sănătății. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert"

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 13:32
730 citiri
Coș cu fructe

Este esențial să ne orientăm către fructele de sezon, precum merele, strugurii și prunele, însă consumul exagerat poate avea efecte nedorite asupra sănătății. Nutriționista Mihaela Bilic atrage atenția asupra modului în care trebuie să fie consumate aceste alimente.

Potrivit specialistei, nu doar alegerea fructelor contează, ci și cantitatea și forma în care sunt consumate.

„Pepeni, struguri, prune, mere… este sezonul fructelor, momentul în care facem magiun, dulceață și compot pentru iarnă. E adevărat, fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu trebuie să uităm că sunt un desert! Fructele conțin minerale și vitamine, fibre, apă și fructoză, un zahăr natural. Fructoza nu crește glicemia și are tot 4 cal/g ca și glucoza/zahărul. Însă prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sânge și face grăsime pe abdomen. Fructoza are un indice glicemic scăzut – 20 în comparație cu 100, cât are zahărul. Din acest motiv fructoza nu dă sațietate, putem mânca fructe până ne plesnește burta fără să ne simțim sătui. Deși fructele sunt percepute a fi sănătoase și naturale, asta nu înseamnă că e bine să le consumăm în exces. Un aport mai mare de 50 g fructoză/zi duce la creșterea trigliceridelor în sânge și provoacă apariția unor depozite de grăsime în ficat, adică steatoză hepatică”, a explicat Mihaela Bilic, potrivit Cancan.

Nutriționista a vorbit și despre riscurile consumului de sucuri de fructe. Deși poate fi tentant cu pahar de suc de fructe stoarse, considerând că este foarte sănătos, adevărul este altul:

„De unde provine fructoza în alimentație? O găsim în miere și fructe, sub formă de moleculă liberă (monozaharid), sau în zahăr, unde este asociată cu glucoza și formează un dizaharid. Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să reducem consumul de zahăr și să mâncăm fructele în formă naturală, cu tot cu pulpă, nu transformate în suc. Un pahar de fresh concentrează fructoza din 3-4 fructe și depășește capacitatea organismului de a metaboliza corect acest zahăr natural”, a precizat Mihaela Bilic.

