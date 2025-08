Un expert de top în nutriție dezvăluie fructul pe care nu ar trebui să-l mănânci niciodată la micul dejun: „Este delicios, dar cel mai puțin nutritiv”

Un expert în alimentație a clasificat fructele în funcție de valoarea lor nutritivă — iar cele consumate adesea la micul dejun nu au ieșit prea bine în acest top.

Nichola Ludlam-Raine, dietetician autorizat, a fost invitată să evalueze 18 dintre cele mai îndrăgite fructe ale britanicilor — de la struguri la portocale, de la căpșuni la ananas — oferindu-le un scor de la 1 la 5 în funcție de valoarea nutrițională.

Ludlam-Raine a făcut evaluările ținând cont de conținutul natural de vitamine și minerale, cantitatea de fibre și nivelul zaharurilor naturale din fiecare fruct.

„Fructele conțin carbohidrați, în principal sub formă de zaharuri naturale precum fructoza, dar și fibre. Fibrele încetinesc digestia și ajută la prevenirea variațiilor bruște ale glicemiei.”

„Totuși, persoanele cu diabet sau rezistență la insulină trebuie să fie atente la porții — o mână sau aproximativ 80 g este considerată o porție corectă. Fructele întregi nu sunt același lucru cu zahărul adăugat și fac parte dintr-o dietă sănătoasă și echilibrată.”

Dieteticiana a identificat apoi fructele care merită consumate frecvent și cele care ar trebui privite mai degrabă ca un răsfăț ocazional, din cauza conținutului ridicat de zahăr — nu ca un aliment de bază în fiecare zi.

Ads

Vești proaste pentru cei care își încep ziua cu un bol de fructe tropicale, salată de fructe din supermarket sau un terci de ovăz cu banane: ultimele locuri în top au fost ocupate tocmai de aceste alegeri populare.

Pe ultimul loc, cu doar 1 punct din 5, s-a clasat pepenele

Pe ultimul loc, cu doar 1 punct din 5, s-a clasat pepenele — toate varietățile: roșu, galben, cantalup, galia. Deși sunt bogate în vitamina C (unele și în vitamina A) și au un conținut mare de apă, pepenii sunt foarte săraci în fibre și nutrienți comparativ cu alte fructe.

„Pepenele are puține fibre și conține o cantitate moderată de zahăr natural, dar valoarea sa nutritivă generală este scăzută”, a spus Ludlam-Raine.

Pe penultimul loc: ananasul, cu un scor de 2 din 5. Motivul? Conținutul ridicat de zahăr natural și aciditatea care poate irita gingiile.

Totuși, ananasul are și beneficii: este bogat în vitamina C și conține bromelaină, o enzimă care poate ajuta digestia și reduce inflamațiile. De asemenea, conține mangan, care sprijină metabolismul și funcția antioxidantă.

Ads

Bananele — un clasic al micului dejun — au primit 3 puncte din 5, la fel ca strugurii. Chiar dacă sunt foarte dulci (fiind cândva descrise drept „batoane Mars cu coajă galbenă”), bananele au beneficii importante.

„Sunt o sursă bună de potasiu, vitamina B6 și fibre. Oferă energie rapidă și susțin sănătatea inimii,” a spus Ludlam-Raine.

Ce fructe ar trebui să consumi mai des?

Fructele în fruntea listei, cu un scor perfect de 5 din 5, au fost portocalele, kiwi și fructele de pădure. Acestea sunt pline de antioxidanți, vitamine și fibre.

Fructele de pădure sunt considerate de mult timp „superalimente”, datorită conținutului lor bogat în nutrienți și capacității de a reduce inflamația — un factor care poate duce la deteriorarea celulelor și țesuturilor.

În zona medie a clasamentului (4 din 5) se află perele, merele, grepfrutul și mango, scrie dailymail.com.

Ads

Un alt specialist, dr. Nadeem de la Wellness Drip, spunea într-un interviu acordat revistei You Magazine că o creștere a consumului de trei fructe bogate în vitamina C — portocale, kiwi și căpșuni — ar putea reduce la jumătate numărul zilelor în care ne simțim rău într-un an.

„Corpul nu poate stoca vitamina C, esențială pentru imunitate, așa că este nevoie de un aport constant din alimentație. Dacă te simți frecvent epuizat, răcești des sau te recuperezi greu, e foarte posibil ca o carență de vitamina C să fie cauza,” a explicat dr. Nadeem.

Ads