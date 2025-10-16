Contre dure în războiul serviciilor secrete. FSB acuză MI6 de planificarea unor acte teroriste şi de sabotaj ale Kievului în Rusia

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 17:41
223 citiri
Contre dure în războiul serviciilor secrete. FSB acuză MI6 de planificarea unor acte teroriste şi de sabotaj ale Kievului în Rusia
Directorul FSB rus, Alexander Bortnikov FOTO X/@tassagency_en

Directorul FSB rus, Alexander Bortnikov, a acuzat joi, 16 octombrie, serviciile de informații britanice de planificare a actelor teroriste şi a acţiunilor de sabotaj pe care Ucraina le-ar comite pe teritoriul rus. El a făcut aceste comentarii la o reuniune a șefilor serviciilor de informații CSI, scrie TASS.

În special, Bortnikov a declarat că serviciile speciale britanice au supravegheat Operațiunea „Pavutyna” a Serviciului de Securitate ucrainean, care a dus la distrugerea sau deteriorarea aeronavelor militare rusești pe mai multe aerodromuri la începutul lunii iunie.

„Britanicii au oferit un sprijin suplimentar la propagandă, alimentând mass-media cu rapoarte false despre presupusele pagube enorme și despre autoritatea exclusiv ucraineană a sabotajului”, a declarat Bortnikov.

Potrivit șefului FSB din Rusia, serviciile secrete britanice MI6, împreună cu serviciile speciale ucrainene, ar plănui atacuri asupra infrastructurii critice, inclusiv utilizarea de înotători de luptă.

Bortnikov susține, de asemenea, că Marea Britanie este cea care incită UE la o confruntare armată cu Rusia. Scopul acestui lucru, potrivit șefului FSB, este de a intimida investitorii și „a asigura fluxul de capital al acestora către piețele lor bursiere”.

Șeful FSB a proferat, de asemenea, amenințări la adresa rezidenților UE, spunând că ar putea „să ia exemplul Ucrainei”.

Bortnikov nu a acuzat doar MI6 despre amestecul în trebuirile interne ale Rusiei, ci întreg Occidentul.

„Occidentul folosește toate mijloacele disponibile în încercarea de a împiedica procesele obiective de stabilire a unei noi arhitecturi a relațiilor internaționale bazate pe principiile autentice ale egalității suverane, securității indivizibile, neamestecului în afacerile interne și respectului pentru interesele naționale ale fiecărui stat”, a spus el.

Alexander Bortnikov a afirmat că cercurile conducătoare euro-atlantice folosesc propagandă agresivă, conflicte armate, războaie cu sancțiuni, revoluții colorate, terorism internațional, extremism politic și religios pentru a respinge cererea tot mai mare a majorității lumii de a se uni, promovată de organizații precum SCO și BRICS. Principalul rol de organizare și coordonare este jucat de serviciile speciale ale principalelor țări NATO.

„Acestea sunt direct legate de apariția majorității zonelor actuale de instabilitate - în Orientul Mijlociu, Africa, Asia și Europa”, a spus el.

„Bazându-se pe comunitatea de informații, elitele occidentale urmează un curs intenționat de a submina rivalii geopolitici și, în același timp, de a stabili un control total asupra aliaților și a statelor dependente”, a remarcat el.

El nu a furnizat nicio dovadă care să-și susțină afirmațiile despre rolul Marii Britanii în organizarea sabotajului în Rusia.

#fsb rusia, #servicii secrete Rusia, #MI6, #terorism , #Razboi Ucraina
