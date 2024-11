FSB a arestat un cetățean german în enclava Kaliningrad. Ce acuzație îi aduce regimul Putin VIDEO

Un cetăţean german în vârstă de 57 de ani, Nikolai Gaiduk, a fost arestat în enclava rusă Kaliningrad cu privire la sabotaj, potrivit presei ruse de stat, relatează Euronews.

Nikolai G. este suspectat de implicare într-o explozie la o staţie de distribuţie a gazelor naturale, în martie, în Kaliningrad, potrivit agenţiilor ruse de presă, care citează un comunicat al Serviciul rus de securitate (FSB).

Ordinul exploziei a fost dat de către un ucrainean care locuieşte la Hamburg, potrivit FSB.

Nikolai G. a fost arestat în timp ce se ducea din nou din Polonia în Kaliningrad, se arată în comunicat.

Agenţii au găsit 0,5 litri de exploziv lichid în maşina acestuia, potrivit FSB.

Aceste informaţii nu au fost confirmate în mod independent.

Germanul a fost plasat în arest preventiv şi este vizat într-o anchetă cu privire la contrabandă cu explozivi şi ”terorism”.

