Sindicaliștii din Învățământ îl somează pe premierul Nicolae Ciucă să spună dacă susține sau nu pactul pe Educație

Sindicaliștii din Învăţământ susţin că premierul Nicolae Ciucă refuză să semneze acordul cu acestea, aşa cum era convenit, şi că „la nivelul Guvernului s-a decis că acest acord nu este unul de interes”. Reprezentanții sindicatelor le cer șefilor partidelor de la guvernare ca, până luni, să declare public dacă susţin sau nu un acord privind Educaţia, iar premierului Ciucă să ofere explicaţii.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” arată, într-un comunicat de presă transmis sâmbătă, că solicită partidelor din coaliţia de guvernare „să declare public dacă susţin sau nu învăţământul românesc, având în vedere refuzul prim-ministrului României, Nicolae Ionel Ciucă, de a semna un acord cu federaţiile sindicale din învăţământ, deşi în urmă cu două săptămâni a susţinut un asemenea pact”.

Sinducaliștii au în vedere urmatoarele puncte de lucru:

soluţii pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017,

plata eşalonată a drepturilor salariale,

clarificări privind aplicarea unor sporuri şi suplimentarea personalului nedidactic şi didactic auxiliar, în raport cu nevoile corect identificate în sistemul naţional de învăţământ.

Acordul pe Educație, neasumat la vârful Executivului

„Termenul asumat pentru finalizarea negocierilor şi asumarea de către Guvernul României pentru un acord cu reprezentanţii federaţiilor sindicatelor reprezentative din învăţământ este 4 februarie 2022. Timp de aproape două săptămâni, am aşteptat draft-ul documentului promis. Când am văzut că niciun ministru nu ne invită la negocieri, am venit noi cu o propunere de acord, pe care am înaintat-o ministrului Educaţiei, SorinMihai Cîmpeanu, în urmă cu o săptămână. În aceste ultime zile, am discutat de mai multe ori cu ministrul Educaţiei, în calitatea sa de coordonator al grupului de negociere, solicitându-i informaţii despre stadiul discuţiilor de la nivelul Guvernului privind acordul. De fiecare dată, ni s-a transmis că se negociază cu miniştrii de resort”, scriu reprezentanţii sindicatelor din Educaţie.

Aceştia susţin că, „de fapt, la nivelul Guvernului, s-a decis că acest acord nu este unul de interes”.

„Spunem asta, deoarece ieri, 4 februarie 2022, când acordul ar fi trebuit semnat de prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă, am aflat că, în realitate, Guvernul nu mai doreşte parafarea unei astfel de înţelegeri. Ni s-a oferit, în schimb, posibilitatea de a încheia un acord cu ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu. Dincolo de posibilele bune intenţii ale ministrului Educaţiei, un astfel de acord nu ar avea nicio valoare. Am avut până în prezent mai multe acorduri semnate de prim-miniştri, care însă nu au fost respectate în totalitate. Ce garanţii putem avea că un astfel de acord, asumat doar de un ministru, va fi şi implementat?", arată sindicaliştii.

