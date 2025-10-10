Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”

Fuego, considerat unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de pe scena românească, se pregătește intens atât pentru turneele sale de iarnă, cât și pentru reluarea emisiunii „Drag de România mea”, difuzată la TVR 2, care ajunge în octombrie 2025 la cel de-al 15-lea sezon.

Cu această ocazie, cântărețul a vorbit despre rutina sa de toamnă și despre modul în care își reglează greutatea înaintea perioadelor aglomerate. Artistul a povestit ce schimbări a făcut în alimentație și cum reușește să se mențină în formă, chiar și în ciuda programului încărcat.

„Eu trec mereu prin diverse etape pe parcursul unui an. Am momente în care mai adaug kilograme, altele în care slăbesc. Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări. Încerc să nu mai mănânc carbohidrați, adică pâine, cartofi, făinoase, foietaje și alte preparate din această categorie. Cantitățile sunt mai mici și mă chinui să am și un program fix, de asta este aproape imposibil, la volumul de muncă, la drumurile și evenimentele pe care le am. Mănânc în pauze de filmări și în alte momente mai puțin fericite, în special noaptea, după ora 23.00. Dar reușesc să dau jos câteva kilograme, să ajung la o formă optimă. Ce e mai nostim este faptul că am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme pe care o am. Atunci când dau 5-6 kilograme jos, iau anumite sacouri, când am mai multe kilograme, iau alte sacouri. Și tot așa. Evit să le modific, pentru că nu am frecvența clară. Dincolo de asta, de partea fizică, încerc să lucrez cu mintea, să am o stare generală bună și să pot crea, să pot produce, să pot face față provocărilor. Iar anul acesta a fost intens din punctul de vedere al diversității activităților. Și încă nu s-a încheiat”, a declarat Fuego pentru Click.

Pentru momentele când apare tentația gustărilor, Fuego recomandă o soluție simplă: „Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni”.

Artistul a recunoscut că marele „pericol” este frigiderul plin de alimente tentante.

„Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea, deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți, nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3. Și când doresc, mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare”, a mai explicat Fuego la „Vorbește lumea”.

