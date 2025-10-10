Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 11:41
218 citiri
Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”
Paul Surugiu FOTO: Paul Surugiu/Facebook

Fuego, considerat unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de pe scena românească, se pregătește intens atât pentru turneele sale de iarnă, cât și pentru reluarea emisiunii „Drag de România mea”, difuzată la TVR 2, care ajunge în octombrie 2025 la cel de-al 15-lea sezon.

Cu această ocazie, cântărețul a vorbit despre rutina sa de toamnă și despre modul în care își reglează greutatea înaintea perioadelor aglomerate. Artistul a povestit ce schimbări a făcut în alimentație și cum reușește să se mențină în formă, chiar și în ciuda programului încărcat.

„Eu trec mereu prin diverse etape pe parcursul unui an. Am momente în care mai adaug kilograme, altele în care slăbesc. Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări. Încerc să nu mai mănânc carbohidrați, adică pâine, cartofi, făinoase, foietaje și alte preparate din această categorie. Cantitățile sunt mai mici și mă chinui să am și un program fix, de asta este aproape imposibil, la volumul de muncă, la drumurile și evenimentele pe care le am. Mănânc în pauze de filmări și în alte momente mai puțin fericite, în special noaptea, după ora 23.00. Dar reușesc să dau jos câteva kilograme, să ajung la o formă optimă. Ce e mai nostim este faptul că am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme pe care o am. Atunci când dau 5-6 kilograme jos, iau anumite sacouri, când am mai multe kilograme, iau alte sacouri. Și tot așa. Evit să le modific, pentru că nu am frecvența clară. Dincolo de asta, de partea fizică, încerc să lucrez cu mintea, să am o stare generală bună și să pot crea, să pot produce, să pot face față provocărilor. Iar anul acesta a fost intens din punctul de vedere al diversității activităților. Și încă nu s-a încheiat”, a declarat Fuego pentru Click.

Pentru momentele când apare tentația gustărilor, Fuego recomandă o soluție simplă: „Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni”.

Artistul a recunoscut că marele „pericol” este frigiderul plin de alimente tentante.

„Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea, deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți, nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3. Și când doresc, mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare”, a mai explicat Fuego la „Vorbește lumea”.

Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie
Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie
Minodora a oferit recent detalii surprinzătoare despre cum își organizează viața de zi cu zi, mărturisind că a renunțat la treburile casnice încă de la începutul carierei sale muzicale....
Smiley, dezvăluiri despre discuțiile tensionate cu Gina Pistol. Cum trec peste conflicte: „Se termină cu...”
Smiley, dezvăluiri despre discuțiile tensionate cu Gina Pistol. Cum trec peste conflicte: „Se termină cu...”
Smiley trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale, bucurându-se din plin de rolul de tată și de partener devotat. De când a apărut pe lume micuța Josephine, artistul...
#Fuego, #fuego dieta, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Viktor Orban, surprins petrecand intr-un restaurant din Cluj. "Noi nu plecam de aici"
Digi24.ro
VIDEO Donald Trump ameninta Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproseaza guvernului Sanchez
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”
  2. Decizie istorică. Primul stat din SUA care interzice alimentele ultraprocesate
  3. Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie
  4. Smiley, dezvăluiri despre discuțiile tensionate cu Gina Pistol. Cum trec peste conflicte: „Se termină cu...”
  5. Horoscop zilnic. Vineri, 10 octombrie. Zodia care trece printr-o criză de personalitate
  6. Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme
  7. Orașul din România devenit principala destinație de Halloween în Europa
  8. Apa îmbuteliată conține niveluri periculoase de microplastice care se depun în organele vitale și cresc riscul de cancer. Avertismentul oamenilor de știință
  9. Cum arată astăzi Thylane Blondeau, numită și „cea mai frumoasă fată din lume”. Tânăra este model în Paris FOTO
  10. Ce este alimentația intuitivă, noul trend de pe internet. Nutriționistă: „Respinge cultura dietelor. Tu decizi ce și cât să mănânci”