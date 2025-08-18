Cum a reușit Fuego să slăbească 5 kilograme în doar 5 zile. Ce dietă a urmat artistul: „O să vedeți cât dați jos”

Fuego, la 48 de ani, a reușit să scape de 5 kilograme în doar câteva zile, iar secretul său nu stă într-o dietă drastică, ci în câteva reguli simple pe care le respectă cu strictețe.

Artistul a povestit ce schimbări a făcut în alimentație și cum reușește să își mențină energia și silueta. Pentru el, mesele sănătoase și un stil de viață echilibrat au devenit priorități.

„Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil, mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare. Dar sarea nu este bună pentru tensiune, pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important: mâncați carne, dacă vă place curcan, pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți”, a mărturisit cântărețul la „Vorbește lumea”.

Pentru momentele când apare tentația gustărilor, Fuego recomandă o soluție simplă: „Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni”.

Artistul a recunoscut că marele „pericol” este frigiderul plin de alimente tentante.

„Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea, deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți, nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3. Și când doresc, mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare”, a mai explicat Fuego.

Ilinca Vandici vorbește sincer despre depresie și echilibru emoțional: „Este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică de vindecare"
Ilinca Vandici vorbește sincer despre depresie și echilibru emoțional: „Este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică de vindecare”
Ilinca Vandici a ales să vorbească deschis despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre cum a reușit să-și găsească echilibrul emoțional. Vedeta a explicat că nu...
Paris Hilton, acte caritabile pentru familiile din Craiova. Vedeta a vizitat mai multe case alături de UNICEF România FOTO
Paris Hilton, acte caritabile pentru familiile din Craiova. Vedeta a vizitat mai multe case alături de UNICEF România FOTO
Paris Hilton a oferit un moment plin de emoție în timpul unei vizite discrete în România, surprinzând publicul după ce a dezvăluit implicarea sa în sprijinirea copiilor defavorizați din...
