Fuego împlinește 45 de ani. Mesajul artistului pentru fani: "Am suferit mult și-am fost pe nedrept judecat"

În lipsa spectacolelor, Fuego și-a petrecut timpul pictând

Acesta pregătește o expoziție cu tablourile sale, la începutul lui septembrie

Artistul și-a găsit timp și pentru a compune piese noi

Ce planuri are pentru ziua lui

Cel mai frumos cadou primit în dar de ziua lui

Ce își dorește de ziua lui Fuego

Cum se vede la 45 de ani

Artistul anunță într-o postare pe Facebook că nu simte deloc anii și că este gata să o ia de la capăt, cu aceeași forță:"Azi e ziua mea! Ce bucurie mai mare decât aceea că știu că sunt iubit de voi, sunt sănătos, am mintea pe umeri și multă putere de muncă?Fac 45 de ani! Nu-i simt deloc și sunt gata să o iau din nou de la capăt, cu aceeași forță! Am și bucurii și tristeți, am speranțe, ambiții și multă dragoste de oferit publicului meu, cel care mă răsfață de atâția ani!N-am suferit niciodată de complexul trecerii timpului!Am făcut tot ce mi-am propus.Am luptat și m-am lovit de multe opreliști. Am suferit mult și-am fost pe nedrept judecat. Am strâns în suflet durerea și mereu m-am regenerat pentru că am un fel de putere interioară care nu-mi dă pace să stau. Am trudit cu sânge, am dat din coate, mi-a păsat, am avut voință și răbdare. Am ajuns pe mai multe capitole artistice și sunt fericit că rămâne muzica mea, de mai multe genuri, rămân emisiuni de colecție, picturi speciale, editoriale și spectacole pe care sigur oamenii și le vor aminti.Îmi doresc să fiu la fel ca până acum, voi să-mi fiți aproape și sa fiu sănătos!", îți încheie artistul postarea Într-un interviu acordat ziarului Click , artistul mărturisește că a suferit enorm în pandemie, din cauza contactului cu publicul:"Revederea cu publicul este întotdeauna o bucurie, un privilegiu la care nu pot renunța și după care am suferit enorm cât am fost în pandemie și ni s-a răpit acest tip de comunicare. Eu sunt ce sunt azi datorită oamenilor și nimic nu poate egala sentimentul de a fi pe scenă, de a dărui emoții, de a stabili o legătură la sala de spectacol. Ulterior, eu sunt artistul care stă cu orele și dă autografe, povestește cu oamenii și interacționează în mod direct.Pe scenă eu sunt ca peștele în apă! Acolo e lumea mea, acolo eu dăruiesc parte din mine și iată că de aproape 15 ani, fără întrerupere până în pandemie, aduc publicul la sală, prin țară, care plătește bilet ca să mă vadă și să mă asculte!""M-am regăsit în pictură! Pictura face parte din mine! Cum am câteva ore libere, aștern ceva pe pânză. Nu-mi iese de fiecare dată. Alteori, mă regăsesc acolo și mă calmez după o zi plină. Sunt inspirat de ce simt, de felul în care e starea mea în acel moment.Formele florilor mele sunt atipice, iar combinația de culori, asemenea. Muzica mi-e sfetnic bun și pictez ascultând ceea ce mă relaxează și mă face fericit, de la Celine Dion, la Barbra Streisand, până la muzica rusească sau cea clasică. Niciodată nu pot face un tablou identic. Oricât de mult aș încerca! Asta pentru că nu pictez la comandă și pentru că de fiecare dată simt altceva! Tablourile mele, vreau să cred, au în ele candoare și putere, o anumită maturitate și chiar dacă nu sunt capodopere, cred eu că bucură privirea!""Pe 3 septembrie, voi realiza expoziția cu numărul 17, în șase ani de când a luat naștere proiectul meu. Vom merge în inima Bucovinei, pentru a expune, prima oară de după pandemie, într-un bal al artelor.Aceasta va avea loc la Vama, lângă Gura Humorului, în județul Suceava și voi expune vreo 25 de tablouri noi, cu rame speciale, în foiță de aur și cu multe alte surprize. Ca întotdeauna la evenimentele mele de acest gen, voi premia mai multe personalități, voi premia colegi și voi sprijini financiar 4-5 tineri talentați.""Am făcut și multe melodii noi! Pe unele le-am lansat, pe altele aștept să le scot pentru public, curând, la lumină, pe canalul meu oficial de Youtube – FUEGO-PAUL SURUGIU. Am stat mai mult și cu familia și cu prietenii în pandemie și sunt bucuros că am fost mai aproape de bunica, pe care nu știu cât o voi mai avea lângă mine!""Voi celebra pe scenă vârsta asta frumoasă, în locul în care, acum vreo 25 de ani, în perioada studenției la Teatru, mergeam și admiram cei mai mari actori români, la Teatrul Național din București. Voi concerta alături de minunații artiști de la Prestige Orchestra și Alesis, de la 20.00, într-un show plin de culoare, amintiri, emoție, dans și bucurie, împreună cu cei care m-au făcut ce sunt azi și cărora le mulțumesc pentru asta, publicul meu! Va fi un super spectacol, cu surprize, dans, costume, piese noi și vechi, într-o altă interpretare și lucruri inedite! De ziua mea, cu siguranță, ca și în celelalte, lăsând totul în plan secund, sunt un om fericit și împlinit!""Am primit acum mulți ani, la începuturi, o mașină și am fost tare entuziasmat în momentul acela. Cred că fiecare cadou e frumos în felul lui, pentru că arată că cel care ți l-a oferit se gândește la tine, îi pasă, vrea să-ți fie aproape și să demonstreze asta într-un fel anume.Fanii îmi dau în schimb, tot felul de cadouri atipice, de la torturi, la dulceață, zacuscă, haine, accesorii, cărți și alte lucruri năstrușnice, pe care încerc să le păstrez, pentru că știu că vin din suflet!""Îmi doresc să fiu sănătos și să pot duce fiecare proiect în parte. Să am mintea limpede și să nu pic în derizoriu vreodată. Să pot face emisiuni frumoase și să mențin o linie de bun simț și calitate, la TVR 2, în fiecare duminică, de la ora 15.00, acolo unde de trei ani, reușesc, alături de o echipă minunată, să creez divertisment clasic, cu substanță, din drag de România mea. Vreau să pot fi în continuare un om corect, care să nu încurce și care să-și respecte cuvântul dat.""Nu am regrete de vreun fel. Nu simt nici o apăsare a ce am lăsat în urma mea și nu îmi este rușine cu nici o etapă a vieții sau a carierei mele. Nu cred să existe vreun lucru profesional pe care să fi vrut să-l fi făcut la un moment dat, bun sau rău, și să nu fi încercat. Sunt un om bătăios, care nu se lasă și care vrea să se lovească singur cu capul de pragul de sus, decât să-i pară rău mai apoi că nu a încercat.Îmi duc anii cu mândrie și cred că am în față un parcurs la fel de bun și armonios ca și cel de până acum. Sunt propriul meu stăpân și-mi place asta foarte tare."Paul Ciprian Surugiu s-a născut la 23 august 1976, în Turda, județul Cluj și este cunoscut sub numele de scenă Fuego.A lansat 38 de albume de studio. A primit opt discuri de aur și două de platină pentru vânzări. A colaborat cu mai mulți compozitori și textieri și a compus peste 150 de cântece. Repertoriul său este alcătuit din peste 650 de piese din diverse zone artistice.A lansat 38 de albume de studio. 