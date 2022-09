Mai multe imagini și mărturii apărute pe rețelele sociale în după-amiaza zilei de luni, 26 septembrie, arată că Moscova încearcă în forță să oprească "hemoragia" de bărbați apți de luptă care fug din țară.

Martorii oculari și surse locale raportează că armata rusă a ajuns la granița cu Georgia, iar soldații au început construcția unor puncte de filtrare la mică distanță înaintea graniței oficiale. "Se pare că acest lucru este menit să oprească fluxul de bărbați de vârstă militară", arată un canal de Telegram.

Informația deplasării blindatelor rusești la granița cu Georgia a fost confirmată de surse oficiale de la Moscova.

Oficiali din serviciul de securitate intern al Rusiei - FSB - au anunțat trimiterea unui transportor blindat cu de personal la punctul de control al frontierei Upper Lars de la granița cu Georgia. Potrivit acestora, soldații ar urma să intervină doar în cazul în care cetățenii ruși ar încercă să scape de cozile uriașe și să traverseze fraudulos frontieră.

„Transportul blindat a ajuns acolo, dar nu ca să înființeze un punct de control. Este, în linii mari, o măsură de control în cazul în care rezerviștii vor să treacă peste punctul de control și să părăsească țara fără a îndeplini nicio formalitate de frontieră. Numai în acest scop. Nu vor fi înființate puncte de control... Punctul de control funcționează ca de obicei, nu au fost introduse restricții de ieșire a cetățenilor de sex masculin de vârstă militară”, a spus o sursă din Direcția de Frontieră a FSB din Republica Osetia de Nord-Alania.

