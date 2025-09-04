Lovitură pentru infractorii români celebri care au fugit în alte țări. Decizie istorică: Instanțele străine nu pot prelua pedepsele fără acord

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit, într-o hotărâre citată într-un comunicat al instituţiei, că o autoritate judiciară dintr-un stat membru nu poate refuza executarea unui mandat european de arestare şi, concomitent, să preia executarea pedepsei privative de libertate pe teritoriul său fără consimţământul statului care a emis mandatul.

Decizia răspunde unei sesizări adresate de Curtea de Apel Bucureşti în legătură cu cazul unui cetăţean român condamnat definitiv în România la patru ani şi două luni de închisoare pentru înşelăciune, persoană identificată în documentele instanţei ca Jane Coşoveanu. Conform situaţiei de fapt comunicate Curţii, sentinţa a rămas definitivă la 10 noiembrie 2020, iar la 25 noiembrie 2020 Curtea de Apel Bucureşti a emis un mandat european de arestare în vederea executării pedepsei. Pe 29 decembrie 2020, persoana a fost arestată în Italia, însă autorităţile italiene au refuzat predarea şi, în schimb, au recunoscut hotărârea română şi au preluat executarea pedepsei pe teritoriul lor, reducând anumite perioade de detenţie şi plasând persoana în arest la domiciliu cu suspendare.

Autorităţile române au contestat această soluţie şi au susţinut că mandatul european de arestare rămâne în vigoare şi că persoana trebuie predată pentru a-şi executa pedeapsa în România. Curtea de Apel Bucureşti a întrebat CJUE, între altele, dacă refuzul unor autorităţi judiciare de a preda o persoană aflată sub incidenţa unui mandat european de arestare echivalează cu consimţământul tacit al statului emitent pentru executarea pedepsei într-un alt stat membru şi dacă statul emitent îşi păstrează dreptul de a executa pedeapsa în propriul teritoriu când nu şi-a dat un astfel de consimţământ.

În hotărârea sa, CJUE reiterează că mandatul european de arestare se bazează pe principiul încrederii reciproce între statele membre şi că refuzul de executare reprezintă o excepţie ce trebuie interpretată strict. Curtea arată că instanţele din statul care doreşte să execute pedeapsa pe teritoriul său, în loc să predea persoana, trebuie să obţină consimţământul instanţelor din statul emitent pentru preluarea executării pedepsei. Acest consimţământ presupune transmiterea către statul de executare a hotărârii de condamnare împreună cu un certificat care să o însoţească; în lipsa acestuia, condiţiile pentru preluare nu sunt îndeplinite şi persoana trebuie predată.

Curtea subliniază, totodată, că obiective precum creşterea şanselor de reinserţie socială invocate de statul care refuză predarea nu sunt absolute şi trebuie conciliate cu norma fundamentală potrivit căreia statele membre execută mandate europene de arestare. Dacă refuzul de a executa mandatul interferează cu condiţiile şi procedura prevăzute de dreptul Uniunii, mandatul rămâne însă în vigoare, iar statul emitent îşi păstrează dreptul de a executa pedeapsa pe teritoriul său.

Hotărârea CJUE este legată de practica anterioară a unor state membre, când mai mulţi cetăţeni români condamnaţi au fost recunoscuţi şi executaţi cu suspendare în Italia sau Grecia, iar nume precum Dragoş Săvulescu, Alina Bica, Daniel Dragomir sau Sorin Oprescu au fost invocate în context.

