Radioactivitate sub limite în apropiere de Fukushima. Japonezii au golit în Pacific apa din reactoarele fostei centrale nucleare, afectată de cutremur în 2011

Ministerul japonez al Mediului a anunţat, duminică dimineaţă, că testele efectuate asupra apei de mare din apropierea centralei nucleare de la Fukushima nu au detectat nicio urmă de radioactivitate, la câteva zile după ce a fost evacuată apa tratată care fusese folosită pentru răcirea reactoarelor nucleare, relatează Reuters.

Ţara est-asiatică a început joi, 24 august, să deverseze în Oceanul Pacific apa de la centrala Fukushima, ceea ce a declanşat proteste în Japonia şi în ţările vecine şi a determinat China să interzică importurile de produse acvatice din Japonia.

Testele efectuate de Ministerul Mediului pe eşantioane prelevate din 11 puncte din apropierea centralei au concluzionat concentraţii de tritiu radioactiv sub limita inferioară de detecţie, adică 7-8 becquereli de tritiu pe litru.

Ministerul a declarat că apa de mare „nu va avea niciun impact negativ asupra sănătăţii umane şi a mediului”.

Ministerul va publica săptămânal rezultatele testelor cel puţin în următoarele trei luni, iar apoi va revizui momentul în care vor fi făcute alte dezvăluiri, a declarat duminică un oficial pentru Reuters.

Sâmbătă, 26 august, agenţia japoneză pentru pescuit a declarat că testele efectuate pe peştii din apele din jurul centralei nu au detectat tritiu.

Operatorul centralei, Tokyo Electric Power Co (Tepco) (9501.T), a declarat vineri că apa de mare din apropierea centralei conţinea mai puţin de 10 becquereli de tritiu pe litru, sub limita autoimpusă de 700 de becquereli şi cu mult sub limita de 10.000 de becquereli stabilită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru apa potabilă.

Duminică, Tepco a declarat că nu a detectat nicio schimbare semnificativă.

Ads