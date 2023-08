Prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida, a apărut miercuri, 30 august, într-o înregistrare video care îl arată în timp ce mănâncă peşte pescuit la Fukushima pentru a promova produsele din această regiune niponă, după restricţiile chineze impuse în urma deversării apelor provenite de la centrala nucleară locală, informează AFP.

Acest videoclip difuzat de Guvernul japonez pe reţelele de socializare îl arată pe premierul nipon aşezat la o masă alături de alţi trei miniştri, în timp ce mănâncă orez, calcan, friptură de porc, legume şi fructe de la Fukushima, în contextul în care autorităţile de la Tokyo s-au angajat să apere reputaţia acestei regiuni după decizia lor controversată.

”Este foarte bun”, a spus Fumio Kishida în faţa camerelor de filmat după ce a mâncat sashimi, îndemnându-i pe consumatori să cumpere în continuare aceste produse marine japoneze, care sunt ”sigure şi delicioase”.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida and several members of the government publicly ate fish and seafood from the ocean, where purified water is dumped from the Fukushima nuclear power plant.

