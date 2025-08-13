Momentul în care un fulger lovește un transformator electric de pe marginea drumului. "O minge de foc uriașă". Unde a avut loc incidentul VIDEO

Momentul în care un fulger lovește un transformator electric de pe marginea drumului FOTO Captură video X/@MountPleasantPD

Un şofer a reuşit să înregistreze momentul în care un fulger a lovit un transformator al unei centrale electrice, luni, 11 august, la Mount Pleasant, în South Carolina, declanşând o explozie, relatează Reuters.

Pe o ploaie diluviană, cerul este iluminat de o minge de foc uriaşă, pe o autostradă aglomerată, luni, către ora locală 11.00 (18.00, ora României).

A bit too much excitement for a Monday! The lightning strike caused our power outages and traffic delays. Fortunately, no one was injured, and @DominionEnergy responded quickly, restoring power and removing the downed wires. pic.twitter.com/PyieuiTG1K — Mount Pleasant PD (@MountPleasantPD) August 11, 2025

Fulgerul a aruncat cabluri de alimentare cu curent pe drum, provocând întârzieri importante în circulaţia rutieră. Însă nicio persoană nu a fost rănită.

Peste o duzină de agenţi au fost trimişi să gestioneze traficul rutier timp de aproape trei ore.

Explozia uriaşă a declanşat pene de curent generalizate în întreaga regiune.

Serviciul Meteorologic Naţional american (NWS) a anunţat că sud-estul Georgiei şi sud-estul South Carolina înregistrează condiţii meteorologice periculoase.

Aceste regiuni înregistrează o perioadă de temperaturi foarte mari, care cresc riscul unor furtuni violente.

Ads