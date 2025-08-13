Momentul în care un fulger lovește un transformator electric de pe marginea drumului. "O minge de foc uriașă". Unde a avut loc incidentul VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 20:31
Un şofer a reuşit să înregistreze momentul în care un fulger a lovit un transformator al unei centrale electrice, luni, 11 august, la Mount Pleasant, în South Carolina, declanşând o explozie, relatează Reuters.

Pe o ploaie diluviană, cerul este iluminat de o minge de foc uriaşă, pe o autostradă aglomerată, luni, către ora locală 11.00 (18.00, ora României).

Fulgerul a aruncat cabluri de alimentare cu curent pe drum, provocând întârzieri importante în circulaţia rutieră. Însă nicio persoană nu a fost rănită.

Peste o duzină de agenţi au fost trimişi să gestioneze traficul rutier timp de aproape trei ore.

Explozia uriaşă a declanşat pene de curent generalizate în întreaga regiune.

Serviciul Meteorologic Naţional american (NWS) a anunţat că sud-estul Georgiei şi sud-estul South Carolina înregistrează condiţii meteorologice periculoase.

Aceste regiuni înregistrează o perioadă de temperaturi foarte mari, care cresc riscul unor furtuni violente.

