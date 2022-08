Momentul în care patru oameni sunt loviți de fulger, filmat cu camere de supraveghere. "Nu stați sub copac când plouă!" VIDEO

Într-un filmuleț postat pe Twitter se vede clar cum patru oameni care se adăposteau de ploaie sub un copac au fost loviți de fulger și au murit pe loc.

Mesajul este clar: "nu stați sub copac atunci când plouă!".

Don't stand under a tree when it rains☹️

